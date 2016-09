Septembrie – am mai spus, repetam, este o luna speciala. Nu-i toamna, dar nu-i nici vara, asa ca dieta trebuie sa se adapteze la aceasta perioada. In plus septembrie este cea mai bogata luna din an la capitolul legume si fructe, iar bogatia din gradina trebuie sa se reflecte si in farfurie.

Acestea sunt cele 10 alimente de baza in septembrie. Nu sunt singurele, dar se poate spune ca fara ele nu se poate concepe prima luna de toamna.

1. Conopida – Este vedeta lunii septembrie. trebuie mancata de doua-trei ori in fiecare saptamana, cel putin, dar poti manca conopida, in fiecare zi! Doar trei buchetele de conopida au 67% din necesarul zilnic de vitamina C, un antioxidant care previne aparitia cancerului si lupta impotriva infectiilor prin intarirea sistemului imunitar. Conopida are, din belsug, si fibre care imbunatatesc digestia, acid folic care este necesar pentu a apara organismul impotriva anemiilor, dar ajuta si la regenerarea tesuturilor.

2. Afine – Sunt in sezon si in luna septembrie, asa ca mai ai timp sa te bucuri de proprietatile lor incredibile. Serveste-le la orice ora din zi, in orice cantitate. Le vom duce dorul tot anul pentru ca perioada in care sunt in sezon este foarte scurta.

3. Castraveti – Sunt pe lista cu alimente d ebaza pentru septembrie si le poti consuma in cantitati nelimitate. Castravetele hidrateaza rapid organismul. Este format din 95% apa, ceea ce il face un aliment ideal pe timp de vara. In plus, detoxifica si revigoreaza organismul prin vitaminele B pe care le contine. Contine vitamina A, vitamina C si lignani, niste substante cu rol dovedit de reducere a riscului aparitiei unor anuimite tipuri de cancer (de san, ovarian sau de prostata). In plus, in castravete gasesti si luteina sau beta-caroten care au un rol antioxidant, magneziu si potasiu cu rol in reglarea tensiunii arteriale.

4. Vinete – Vinetele sunt bogate in fier, calciu si alte minerale, in fitonutrienti care imbunatatesc circulatia sangelui, au multe fibre si putine calorii. Mai vrei si alte motive sanatoase pentru care e bine sa le consumi? Studiile au aratat ca vinetele joaca un rol important in reducerea colesterolului, dar pentru a beneficia de toate calitatile lor trebuie gatite fara prea multe grasimi.

5. Pastarnac – Este un aliment pe care trebuie neaparat sa-l incluzi in meniul de toamna si unul din alimentele de baza in septembrie. Are un gust intens si este plin de fibre, vitamina C si potasiu. Supa de pastarnac este fa-bu-loa-sa!

6. Mere – Sunt cu adevarat superalimente. Liber la mere, oriceta, oricand! De la deserturi rapide la tarte cu mere delicioase, aceste fructe sunt excelente pentru sanatate.

7. Struguri – Este perioada lor de glorie si o cura de struguri este necesara, utila si foarte sanatoasa pentru toti indiferent de varsta! Singura regula este sa mananci cat mai multi – contin antioxidanti puternici, care au proprietati puternice impotriva mai multor forme de cancer.

8. Varza – Varza nu este doar un aliment gustos, ci si unul foarte sanatos. Ea are proprietati antiinflamatorii, ajuta la reducerea colesterolului si la ameliorarea durerilor de stomac.

9. Morcovii – Morcovii de toamna sunt un medicament natural fara contraindicatii. Consuma-i infel si chip, oricat d emulti. Morcovii de toamna pot fi transformati in suc, pot fi rontatiti ca atare sau pot sa fie leguma principala in tot felul de combinatii. Sunt plin de vitaminele si au darul de a tine bronzul din vara multa vreme pe tine.

10. Perele – Fructe minunate perele sunt bogate in fibre, imbunatatesc digestia si regleaza tensiunea arteriala. In plus, ele iti ofera rapid energie si sunt ideale in curele de slabire. Septembrie este perioada din an in care perele sunt alimente de baza si trebuie sa le consumi fara restrictii!

Femeia.ro