10 greseli de machiaj la birou

Machiajul pentru birou poate fi privit ca o provocare grea: cum sa iti exprimi individualitatea si dragostea pentru machiaj, mentinand in acelasi timp un aspect sofisticat si, mai ales, profesional. Cu toate ca in societate ne confruntam cu ideea ca aparentele nu te fac mai putin competent, la fel cum stim din spusele batranilor ca „nu haina il face pe om”, studii recente confirma faptul ca femeile care nu obisnuiesc sa se machieze castiga mai putini bani decat cele care o fac, iar produsele de proasta calitate duc la acelasi rezultat nefericit.

Concentrandu-ne pe machiajul la birou, sunt anumite greseli care trebuie evitate cu orice pret. Iata 10 dintre cele mai importante explicate de make-up artistul Katiusa Popovici.

Sa executi machiajul intr-o lumina nefavorabila

Ai grija la becurile sub care iti creezi machiajul. Niste becuri fluorescente ar putea conduce la executarea gresita a unui machiaj, iar acesta poate crea impresia ca esti bolnava. Este deosebit de important sa aplici machiajul intr-un spatiu cu lumina naturala pentru a-ti pastra un aspect natural si sanatos.

Sa folosesti nuante metalice in rutina zilnica

„Putina luminozitate nu strica, dar sclipiciul nu este pentru machiajul de birou! Folosirea unor nuante cu particule de sclipici va duce automat la gandul unei petreceri, iar aceste doua locuri trebuie delimitate in mod categoric”, afirma Katiusa Popovici. Daca iti doresti un machiaj luminos, opteaza pentru un blush sau un iluminator discret care va da tenului tau o stralucire sanatoasa.

Sa aplici un ruj puternic

Rujul puternic la birou nu este indicat. Cu o exceptie. Ai de facut o prezentare si vrei sa impresionezi. „Chiar daca nu incurajez machiajul strident la birou, daca vei avea rolul principal in urmatoarea sedinta, foloseste un ruj memorabil! Cu siguranta vei avea mai multa incredere in tine si vei atrage atentia oamenilor asupra buzelor tale si, implicit, asupra a ceea ce spui”, afirma Katiusa. In acest sens, un ruj rosu aprins isi va spune cuvantul.

Prea mult fond de ten

Excesul de fond de ten sau pudra iti poate face fata sa para incarcata si sa te imbatraneasca. Incearca doar sa iti maschezi zonele incercanate din jurul ochilor, impreuna cu celelalte imperfectiuni, apoi hraneste-ti tenul cu un fond de ten usor si hidratant. O cantitate rezonabila de fond de ten iti va crea un aspect minunat, pe cand aplicandu-l in mod excesiv va provoca un adevarat dezastru.

