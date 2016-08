10 ponturi simple sa ai un copil inteligent

Iata 10 ponturi simple, utile, la indemana si extrem de eficiente care stimuleaza inteligenta copilului, ca sa ii creeze un mediu imbogatit in care creierul lui se poate dezvolta.

Sfat 1 copil inteligent: Iubirea si respectul de sine creste performanta la invatatura

In experimente repetate realizate de cercetatori din intreaga lume, s-a descoperit o corelare puternica intre respectul scazut de sine si problemele la invatatura la copii. Practic, crescand respectul de sine al unui copil, ii cresti direct proportional sansa sa invete bine.

Astfel, s-au facut experimente concrete prin care un copil si-a crescut performanta de a citi de la 55% la 91% in sase luni, iar un student a crescut de la 30% la 84% in trei luni de discutii de sustinere si incurajare cu profesorul sau de Latina, in timp ce un elev de liceu care nu avea deloc abilitati la engleza a reusit, dupa sustineri si incurajari repetate in cresterea respectului de sine sa castige o competitie de engleza dupa un an de zile printr-o compozitie literara creata de el insusi.

Sfat 2 copil inteligent: Copiii hraniti cat mai mult timp la san devin inteligenti

Cercetatori danezi au descoperit ca laptele de mama contine micronutrienti esentiali unici pentru expansiunea creierului copilului. De fapt, cu cat au fost hraniti mai mult la san copiii, cu atat creierul a fost mai stimulat sa se dezvolte. Ca si concluzie, copiii care au fost hraniti la san 9 luni au dat dovada de performante intelectuale mai mari decat cei hraniti la san 2 luni. Nu e o regula general valabila, dar alaptarea la san este un factor favorizant pentru creierul unui copil. In cazul mamelor care totusi nu au cum alapta la san copilul asa de mult timp, ele pot urmari si aplica celelalte sfaturi pentru stimularea inteligentei copilului lor din acest articol.

Sfat 3 copil inteligent: Alimentatia sanatoasa imbunatateste sanatatea si activitatea neuronala

Alimentatia bogata in zaharuri, grasimi trans si sare in exces scade sanatatea in copii. Junk food-ul nu ofera suficient fier pentru dezvoltarea creierului unui copil de unde rezulta impulsuri neuronale slabe. Copiii cu o nutritie defectuoasa mai au probleme la scoala si din cauza absentelor din pricina imbolnavirilor repetate care sunt cauzate de lipsa de sustinere a sistemului imunitar de catre o alimentatie plina de vitamine si minerale.

Sfat 4 copil inteligent: Micul dejun potrivit imbunatateste atentia si performanta la scoala

Treizeci de ani de studii au aratat o legatura indestructibila intre micul dejun si activitatea si atentia mentala a copiilor la primele ore de gradinita sau scoala. Copiii care au mancat mic dejun sanatos au dovedit memorie mai buna. Ei s-au putut concentra mai bine si au putut sa absoarba informatie in timpul orelor. Ceilalti au dat dovada de iritare si lipsa de atentie in timpul cursurilor scolare.

