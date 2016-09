13 septembrie, ziua în care geniul aviaţiei româneşti a murit din cauza ''iubirii'' sale

Intr-o zi timida de primavara, Aurel, fiul lui Dumitru Vlaicu si al Anei din comuna Bintinti, de langa Orasite, Judetul Hunedoara, ajunsese la Munchen, urmand sa se inscrie la prestigioasa Universitate Politehnica. A fost inceputul visului unui genial tanar roman care a scris istorie in stiinta Aeronauticii. Din nefericre, insuficient cunoscut pentru generatiile de astazi, Aurel Vlaicu nu a pregetat sa plateasca cu propria tinerete si viata dreptul de a-si transforma visul in realitate!

Curajos, sfidator chiar, modest, ambitios, visator, talentat, patriot, recunoscator si, mai presus de toate, creativ. Cel care a efectuat primul zbor de pe teritoriul Romaniei, cu un aparat mai greu decat aerul, era la inaltimea tuturor epitetelor enumerate, scrie descopera.ro

De mic copil a avut o fire temperamentala si curioasa, fire care i-a adus necazuri inca din liceu. In anul 1902 isi ia bacalaureatul la Licaul de Stat din Sibiu, dupa care urmeaza doua trimestre la Facultatea de Mecanica a Scolii Politehnice din Budapesta.

Se inroleaza ca voluntar la marina, facand serviciul militar in orasul Pula, port la Marea Adriatica, astazi in Croatia. Isi obtine diploma de inginer dupa ce termina cursurile prestigioasei Ludwig-Maximilians-Universitet din Munchen.

Imediat dupa momentul absolvirii, lucreaza pentru o scurta perioada de timp ca inginer pentru celebra Fabrica de Automobile Opel.

Cu toate acestea, Aurel Vlaicu nu era deloc multumit. Firea sa nalvalnica si impetuoasa il imboldeste sa nu accepte destinul plat si confortabil al unui respectat inginer la Fabricile Opel.

Muncit de ganduri si dorinte inabusite, Aurel Vlaicu revine in tara in anul 1908. Un an mai tarziu isi termina de construit primul planor ajutat de Ion , fratele sau, planor cu care efectueaza cateva zboruri in satul natal Bintinti.