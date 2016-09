13 utilizari neobisnuite pentru votca

Sunt multi oameni care atunci cand se gandesc la votca vad in fata ochilor un pahar de Bloody Marry numai bun de dat pe gat. Insa daca nu esti cine stie ce mare bautor sau poate ca nu te dai in vant dupa bautura specifica rusilor si ai in frigider o sticla inceputa cine stie cand exista si alte moduri de a te folosi de votca. Iata cateva 13 utilizari pentru votca.