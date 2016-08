George Bacovia (4 septembrie 1881, Bacău - 22 mai 1957, Bucureşti), poet, prozator, publicist, este pseudonimul lui George Vasiliu.

Muzeul Naţional al Literaturii Române (MNLR) vă invită la un concert de muzică clasică, susţinut de flautistul Ion Bogdan Ştefănescu şi chitaristul Costin Soare.Evenimentul marchează sărbătorirea a 135 de ani de la naşterea lui George Bacovia şi va avea loc duminică, 4 septembrie 2016, ora 11.30, la Muzeul Memorial „George şi Agatha Bacovia” (Str. George Bacovia 63, sector 4, Bucureşti).

Concertul este un omagiu adus unei personalităţi în structura căreia muzica şi poezia au convieţuit într-o deplină armonie. Deşi George Bacovia a avut un talent muzical nativ, fiind un excelent violonist, lucru mai puţin cunoscut publicului românesc, a ales, destul de târziu, poezia, fără a renunţa însă la muzică.

George Bacovia (4 septembrie 1881, Bacău - 22 mai 1957, Bucureşti), poet, prozator, publicist, este pseudonimul lui George Vasiliu. Structura nu i-a permis să urmeze cu frecvenţă obişnuită studiile. Debutează în revista „Literatorul”, sub direcţia lui Al. Macedonski, cu poezia Şi toate (1899). Având predispoziţie pentru desen şi muzică, viitorul scriitor s-a aflat pe băncile Liceului Militar din Iaşi (semestrul I al anului şcolar 1900-1901). A definitivat cursurile liceale la Liceul „Ferdinand” din Bacău (1903). În aceşti primi ani ai secolului al XX-lea, tânărul finisează poezia Plumb. Tot contra vocaţiei, George Vasiliu se înscrie la Facultatea de Drept a Universităţii din Iaşi, obţinând licenţa în 1911. Deţine diverse slujbe, fără a practica avocatura. Viaţa civilă e marcată de perioade dese de inactivitate şi de internări în sanatorii. Biografia aparţine însă literaturii. Ion Pillat îi îngrijeşte apariţia primei plachete de versuri, Plumb (1916). Este distins cu Premiul Societăţii Scriitorilor Români ex aequo cu Lucian Blaga (1925). I se acordă Premiul Naţional de Literatură ex aequo cu Tudor Arghezi.

Discreţia omului a fost răscumpărată definitiv de opera consistentă.

Opere: Plumb (1916), Scântei galbene (1926), Bucăţi de noapte (proză poematică, 1926), Cu voi... (1930), Poezii (1934), Comedii în fond (1936), Stanţe burgheze (1946), Poezii (1956)