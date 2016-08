17 curiozitati din psihologie

1. Creierul uman uita 80% din ceea ce a invatat timp de o zi.

2. Un om trist ne influenteaza negativ, un om vesel ne face si pe noi sa ne simtim optimisti.

3. Daca ai scapat ceva din maini, uita-te in ochii unui om, si el cu siguranta va ridica ceea ce a cazut.

4. Fericirea, supararea, tristetea, frica, repulsia si uimirea sunt singurele sase emotii care se pot exprima universal, peste tot in lume.

5. O imbratisare scurta, de numai 25 de secunde, elibereaza in corp substante chimice care sporesc increderea in persoana pe care o iei in brate.

6. Cand ne amintim un eveniment din trecut, ne amintim de fapt ultima oara cand ne-am amintit de el. Nu ne amintim evenimentul in sine, ci amintirea lui.

7. In procesul comunicarii, 55% ii revine fiziologiei (limbajul corpului), 37% vocii (ritm si ton), si numai 8% cuvintelor purtatoare de informatie.

8. Cand te infurii, sangele circula mai repede in maini si iti este mai usor sa insfaci o arma sau sa lovesti un dusman. Bataile inimii cresc si se degaja hormoni precum adrenalina, ceea ce genereaza un plus de energie suficient de puternic pentru o fapta in forta.

9. Tipul de muzica pe care il asculti afecteaza modul cum percepi lumea.

10. Dragostea este o reactie chimica la nivel de creier si cu inima nu are nici o legatura.

