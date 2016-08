Este bine sa fii ordonat, dar sa fii dezordonat este si mai bine. Si chiar are o multime de beneficii, spun specialistii.

Iata 5 beneficii pentru sanatate daca esti dezordonat.

De ce e bine sa nu-ti faci patul

Stiai ca pe pat traiesc aproximativ 1,5 milioane de acarieni care se hranesc cu pielea ta moarta si inoata in umezeala transpiratiei tale? Stiai ca excrementele acestora produc alergii si astm? Dr. Stephen Pretlove spune ca, daca iti lasi patul nefacut, asternuturile se vor usca mai repede, iar acarienii vor muri.

De ce nu e bine sa te speli zilnic pe cap

Daca iti speli parul zilnic vei distruge uleiurile naturale ale scalpului si ale firului de par. “Poti merge linistit cu parul nesamponat de cateva zile. Amana cat mai mult spalatul pe par”, spune Drybar Alli Webb, hairstylist.

De ce este bine sa fii lenes

Sa inveti sa nu faci nimic poate fi cea mai importanta abilitate a umanitatii, avand in vedere frenetismul coplesitor in care am intrat cu totii. Relaxarea confera foarte multe beneficii sanatatii, spun reprezentantii Mayo Clinic: scaderea tensiunii arteriale, scaderea tensiunii musculare, imbunatateste concentrarea si starea de spirit, creste fluxul sangvin.

