5 lei/zi, cazarea studenților restanțieri de la UTI Iași

Conducerea Universitatii Tehnice "Gh. Asachi" din Iasi a stabilit procedura de cazare a studentilor in caminele institutiei pe perioada sesiunii de restante. Astfel, pana la mijlocul lunii septembrie, toate caminele gestionate de institutia de invatamant superior vor fi functionale. In plus, a fost stabilit si un tarif de cazare, de doar 5 lei pe zi, pe intreaga perioada a sesiunii de restante.