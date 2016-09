5 motive pentru care strainii vin sa lucreze in Romania. Ce ii atrage la tara noastra

Romania se dovedeste o destinatie atractiva nu doar pentru turistii straini, ci si pentru investitori sau pentru tinerii care vin sa lucreze aici. O treime dintre strainii care au ajuns in tara noastra anul trecut nu au venit ca turisti, ci in interes de afaceri sau pentru a lucra la noi, arata un sondaj al Institutului National de Statistica, scrie wall-street.ro

Daca investitorii sunt atrasi de piata mare pe care o gasesc la noi, costurile minime de constructie si forta de munca ieftina, tinerii care isi gasesc joburi in Romania cauta mai mult sa se distreze si sa cunoasca mai bine cultura decat sa castige salarii foarte mari. Iata care sunt principalele motive pentru care in Romania se afla peste 25.000 de angajati straini:

Gasesc numeroase oportunitati de dezvoltare

Domeniul IT este atat de puternic in Romania incat angajatii romani sunt la mare cautare in toata lumea, iar statul ii scuteste de plata unor taxe si impozite pe cei care aleg sa ramana sa lucreze aici. Exista numeroase companii care ofera atat salarii generoase, cat si pachete atractive de beneficii. Companiile de IT sunt mereu in cautare de specialisti si investesc in permanenta in dezvoltare, prin aducerea unor profesionisti de afara, de la care sa invete tehnici noi de lucru. In parcul de birouri Genesis Development, al carui fondator este omul de afaceri Liviu Tudor, se afla numeroase astfel de companii care ofera oportunitati de dezvoltare pentru tineri, de multe ori angajati direct de pe bancile facultatii.

Au parte de o experienta culturala diferita

Indiferent ca vin din Europa de Vest sau din Asia, strainii gasesc in Romania o cultura cu totul diferita de a lor. De la obiceiurile cotidiene, pana la bucataria romaneasca sau sarbatorile nationale, au sansa sa experimenteze o parte a Europei de Est intr-o tara aflata intr-o permanenta cursa pentru a prinde din urma Vestul. Cu toate acestea, exista numeroase zone in care inca se mai pastreaza traditiile si obiceiurile din urma cu sute de ani, dar si zone pitoresti rustice, rupte de aglomeratia marilor orase si aflate la doar cateva ore distanta de mers cu masina sau cu trenul.

Sunt atrasi de costurile mici ale traiului

Fata de alte state, Romania sta excelent la capitolul chirii. Pentru un angajat strain care castiga un salariu peste medie, sa isi inchirieze un apartament in centrul orasului nu reprezinta o cheltuiala foarte mare. Iar preturile la mancare si bautura, precum si costurile cu transportul, sunt considerabil mai mici decat in Uniunea Europeana, astfel incat gasesc ca le este foarte simplu sa se descurce cu banii de la o luna la alta. Un raport Eurostat arata ca Romania este depasita doar de Polonia in topul celor mai ieftine alimente, in timp ce alcoolul este mai ieftin doar in Bulgaria.

Gasesc cea mai buna viata de noapte din Europa

Bucurestiul si statiunile de pe litoral au fost adeseori comparate cu Ibiza in ceea ce priveste viata de noapte. Spre deosebire de tari precum Suedia sau Olanda, cluburile sunt mereu pline si se inchid abia la rasarit, puburile si cafenelele sunt si ele deschise pana tarziu si le gasesti la tot pasul, iar muzica este pe placul tuturor, potrivit Mediafax. Acest lucru este atragator mai ales pentru cei tineri, care gasesc la noi numeroase oportunitati de distractie, accesibile ca pret si foarte aproape de casa.

Au o calitate mai buna a vietii decat in tara lor

Cei mai mult straini care vin la munca in Romania provin din Asia, din tari precum China, Filipine, Nepal sau Bangladesh, dar si din India. Aici gasesc de lucru ca muncitori calificati, in domeniile in care romanii nu se inghesuie sa activeze, ca lucratori in industria textila, ca bone, lucratori in industria hoteliera sau ca muncitori pe santiere. Romania le ofera posibilitatea unui trai mai bun, iar astfel de meserii sunt mereu la mare cautare, asa ca nu e o concurenta mare pentru a prinde o slujba sezoniera sau temporara.

Desi strainii care vin sa locuiasca si sa lucreze in Romania au si obiectii in ceea ce priveste birocratia si lipsa infrastructurii, per ansamblu, tara noastra le ofera multe oportunitati care depasesc dezavantajele locuitului aici. Iar cei care pleaca dupa ce le expira contractul spun ca s-ar intoarce oricand ca turisti.