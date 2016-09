Picioarele ridicate pe perete este una dintre cele mai calmante pozitii care iti poate fi de folos atunci cand te simti coplesit, obosit sau stresat.Cum este pozitia?

Te intinzi pe spate cu fundul cat mai aproape de perete, apoi iti ridici picioarele si le sprijini pe perete.

Iata 5 motive sa stai cu picioarele ridicate la perete.



Reduci edemul din picioare

Prin inversarea efectului gravitational asupra picioarelor poti ajuta la punerea in miscare a oricarui lichid care s-ar fi putut acumula in membrele inferioare din cauza tensiunii arteriale scazute sau a faptului ca petreci mult timp in picioare in timpul zilei. In aceasta pozitie folosesti gravitatia in avantajul tau.



Elibereazi tensiunea din muschii obositi ai picioarelor

Ridicarea picioarelor pe perete este una dintre cele mai bune modalitati de a scapa de tensiunea acumulata in picioare, talpi sau chiar solduri daca ai putut sa le ridici si pe ele.

Daca vei sta o perioada mai lunga de timp vei observa ca te vei simti mult mai bine, ca picioarele nu te vor mai durea si ca, in general, te vei simti mai bine, mai odihnit.



Ofera toate avantajele inversarii fara sa faci niciun efort

Efectul inversarii gravitatiei este benefic pentru tot corpul: ajuta la reglarea tensiunii, elibereaza fluidele blocate si imbunatateste digestia.

Este supercalmanta pentru sistemul nervos

Aceasta postura este una extrem de relaxanta. Si cand o combini cu o respiratie lenta, ritmica este ca si cum i-ai spune sustemului nervos: „odihneste-te si digera”.In aceasta pozitie corpul va digera tot ce ai mancat si, in acelasi timp, va vindeca si repara intregul organism. Daca vei petrece mai mult timp cu picioarele ridicate pe perete vei vedea ca te simti mai bine si iti va fi mai usor sa ajungi intr-o stare mentala relaxanta.

Te ajuta sa ai minte linistita

Prin eliberarea si relaxarea totala a corpului si prin concentrarea pe respiratie vei intra intr-o stare meditativa. Pe masura ce respiri, nu te mai impotrivesti si lasi renunti vei experimenta beatitudinea.

Sfatulparintilor.ro