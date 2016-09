5 trucuri nebănuite ca să îți faci o cafea perfectă la tine acasă

Îți poți face singur o cafea perfectă, cu un gust memorabil, chiar la tine acasă. Nu este deloc dificil să obții cafele cel puțin la fel de bune precum cele pe care le-ai gustat în cele mai elegante cafenele și terase. Trebuie doar să știi câteva trucuri și să cunoști câteva reguli.

Editorii de la eatingwell.com au alcătuit o listă cu 9 reguli care trebuie respectate pentru a obține o cafea cu un gust perfect.1. Alege cafea bună. Aventurează-te în necunoscut: nu te limita la brandurile comerciale de cafea pe care le găsești prin toate supermarketurile! Caută specialități de cafea pe care sunt marcate clar țara sau regiunea de proveniență. Alege boabe de cafea Arabica 100% pure. Variantele mai ieftine conțin boabe de cafea Robusta, care are un conținut mai ridicat de cofeină și arome aspre.

2. Odată ce ai ales o cafea de calitate, la fel de important este să alegi un aparat performant care să te ajute să prepari o cafea excelentă. Evită filtrele sau aparatele foarte ieftine. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să cheltuiești foarte mulți bani pe o cafetieră, însă dacă faci o alegere bună te vei bucura mereu de cafea delicioasă în confortul casei tale, fără să ai probleme cu aparatul.

Când cumperi o cafetieră, uită-te și la funcțiile sale: Poate face cafea mai slabă sau mai tare? Are indicator de prospețime menit să te atenționeze când cafeaua nu mai are aroma și prospețimea dorite? Are sistem de decalcifiere?

3. Cumpără boabe de cafea proaspete. Cafeaua cea mai bună este cea consumată la câteva zile după ce a fost prăjită. Poți cumpăra cafeaua de la un magazin specializat care deține un aparat de prăjit cafea sau ți-o poți prăji singur la tine acasă.

3. Cumpără boabe de cafea proaspete. Cafeaua cea mai bună este cea consumată la câteva zile după ce a fost prăjită. Poți cumpăra cafeaua de la un magazin specializat care deține un aparat de prăjit cafea sau ți-o poți prăji singur la tine acasă.

Nu cumpăra cafeaua vărsată pe care o vezi expusă în tuburi sau în recipiente mari prin supermarketuri. Oxigenul și lumina puternică distrug aroma cafelei prăjite. În schimb, poți apela cu încredere la cafeaua în vid sigilată în pungi.

4. Păstrează cafeaua proaspătă. E important să ții boabele de cafea într-un recipient în care să nu intre aerul. Cele mai indicate sunt borcanele din sticlă sau recipientele din ceramică dotate cu garnitură din cauciuc. Nu ține niciodată boabele prăjite de cafea în frigider: ele sunt poroase și prind foarte ușor umezeala și mirosurile de mâncare din jur. Experții în cafea sunt total împotriva înghețării cafelei, indiferent de situație. Sfatul lor este să ții cafeaua la temperatura camerei.

5. Pentru un gust memorabil, macină-ți chiar tu cafeaua. Cafeaua începe să își piardă din calitate aproape imediat după ce a fost măcinată. Cafeaua cu cel mai bun gust se obține din boabe măcinate chiar înainte de a fi preparate. Important: alege o râșniță de calitate!

