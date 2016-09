6 beneficii ale ciocolatei asupra sanatatii

1. Ciocolata slabeste

Cu siguranta ciocolata nu se afla pe lista prioritatilor celor care tin regim. Cu toate acestea, cercetorii spun ca ciocolata, in cantitati moderate, te ajuta sa slabesti. Studiul a fost realizat la Universitatea din California pornind de la ipoteza ca ciocolata creste rata metabolismului. Asfel s-a descoperit ca voluntarii care consumau ciocolata frecvent aveau un indice de masa corpolara mai mic decat cei care nu mancau ciocolata, in ciuda faptului ca mancau mai multe calorii si nu faceau exercitii fizice.

2. Ciocolata te face mai destept

Daca se apropie un examen, incearca sa inveti mancand ciocolata. Cateva patratele de ciocolata neagra vor spori activitatea cerebral, flavonoidele din ciocolata activand centrii care controleaza abilitatile cognitive, imbunatatind astfel capacitatea creierului de a memora lucruri noi. In plus, ciocolata ajuta la o mai buna circulatie a sangelui in creier. La aceste concluzii s-a ajuns in urma unui studio realizat pe femei carora li s-au dat bauturi cu ciocolata bogata in flavonoide. La doua ore dupa consumarea bauturilor, voluntarele au excelat la testele logice.

3. Ciocolata te energizeaza

Ciocolata stimuleaza productia de substante care energizeaza organismul. Este chiar recomandat sa consume cateva patratele de ciocolata neagra inainte de a face exercitii fizice pentru a avea energie mai mult timp.

Află mai multe: Sfatulparintilor.ro