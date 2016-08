Sunt multe griji de parinte care nu au fundament real. In loc sa iti consumi energia ingrijorandu-te si facandu-ti varii scenarii apocaliptice pentru viitorul copilului, mai bine aduna-ti capacitatile emotionale, intelectuale si fizice si fii acolo pentru copil asa cum are nevoie cu adevarat.

Iata 6 griji de parinte pe care ar trebui sa nu ti le mai faci.

Grija nr. 1: Fetita mea e prea baietoasa

Iti vine greu sa recunosti, dar poate ca si tu, ca multi alti parinti, ai idei preconcepute cu privire la cum trebuie sa fie fetitele. Iar cand fetita ta adora sa se tavaleasca prin noroi cu baieteii vecini sau prefera sa primeasca un garaj pentru masini in loc de o casuta pentru papusi, poate fi descurajant. Iti faci 1000 de ganduri cu privire la viitorul ei si ce anume ajunge sa prefere…

Grijile sunt inutile. Fiecare etapa este oricum unica, fiecare copil e unic iar viata e prea scurta ca sa ne epuizam in stres cu privire la ingrijorari pentru viitor. Lasa copilul sa faca ce ii place, sa se joace de-a ce ii place. Numai asa poate descoperi ce indragesc si pana la urma cine sunt. Nu te ghida dupa stereotipuri legate de sexul copilului.

Grija nr. 2: Copilul meu e prea dependent de mine

Anxietatea de separare de parinti se sfarseste la copil in jurul varstei de 4-5 ani insa in unele cazuri poate dura mai mult aceasta etapa a dependentei afective exagerate a copilului de unul din parinti.

In loc sa fii ingrijorat sau frustrat, incurajeaza-l sa faca pasi mici spre propria independenta – cum ar fi sa isi faca un prieten nou si sa se joace fericit cu el in loc sa vina constant la tine din minut in minut.

Nu uita sa ii intaresti realizarile laudandu-l: “Arati ca si cum te-ai distrat pe cinste astazi!!”. Daca tot ingrijorat esti, aminteste-ti ca nu prea exista adolescenti dependenti de unul din parinti, deci pana atunci sigur ii va trece. De fapt, atunci tu vei fi cel care va tanji dupa cate o imbratisare de-a lui!

