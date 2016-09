6 lucruri pe care nu ar trebui sa le tii la frigider

Frigiderul a devenit unul dintre aparatele ce nu pot lipsi din casa unui om. Totusi nu toate alimentele trebuie pastrate in frigider pentru a nu se strica. Exista o multime de produse care se mentin mai bine la temperatura camerei. Iata alimentele care ajung in frigider, desi nu ar trebui puse acolo.

1. Ulei

Uleiul nu ar trebui niciodata depozitat in frigider de vreme ce se ingroasa si devine aproape precum untul. In special uleiul de masline si cel de nuca de cocos devin astfel, iar odata scoase din frigider va trece destul de mult timp pana sa revina la forma initiala.

2. Cafea

Cafeaua isi pierde savoarea in frigider, asa ca nu este o idee prea fericita sa fie pusa acolo. In plus, absoarbe toate mirosurile din jur, asfel ca va ramane fara aroma ei speciala si va mirosi ca toate celelalte alimente din frigider.

3. Ceapa

Ceapa nu se pastreaza bine in frigider, iar daca este lasata prea mult acolo se strange si capata un aspect urat. In plus, mirodul ei puternic se imprastie intr-un asemenea mediu inchis ceea ce va face ca absolut toate alimentele sa miroasa a ceapa.

4. Cartofi

Odata pusi in frigider, cartofii isi pierd atat savoarea cat si textura. Ei se depoziteaza cel mai bine in locuri reci si intunecoase, inveliti in hartie si departe de ceapa devreme ce se deterioareaza mai repede daca sunt pusi impreuna.

5. Rosiile

Tomatele devin si mai gustoase cand sunt foarte copate. Insa daca le pui la frigider se stopeaza procesul de coacere. In plus, in interiorul rosiei, se vor dezvolta cristale de gheata si aceasta se va inmuia. De aceea este de preferat sa cumperi doar atatea rosii cat urmeaza sa consumi deodata, fara sa fie nevoie sa le tii la frigider.

6. Miere

Mierea este un conservant natural, asa ca o poti lasa ani buni afara, fara sa i se schimbe gustul si consistenta. Daca tii miere la frigider, se cristalizeaza si se intareste, fiind destul de dificil de scos din borcan.

