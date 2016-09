Relatiile de cuplu se desfasoara diferit, in functie de ceea ce vrea fiecare in viata si in functie de cum vede fiecare relatia si scopul ei. Iata 6 tipuri de relatii pe care le experimentezi de-a lungul vietii.

Independenta

Voi doi formati un cuplu „puternic” sau cel putin asa iti place sa crezi. Doi oameni care nu stiu ce inseamna sacrificiul si compromisul pentru celalalt si pentru relatia voastra. Fiecare dintre voi se pune pe sine mai presus de celalat.

Aveti tendinta de a va concentra pe locul de munca, pe problemele personale si pe viata sociala. Va intalniti numai atunci cand acest lucru este bine pentru amandoi. In acest moment, dragostea nu este o prioritate.

Reconectare

Atat tu cat si partererul/a ati trecut printr-o despartire si acum aveti nevoie de dragoste pentru a va reveni. O astfel de relatie nu are niciodata un final fericit intrucat are la baza frica de a infrunta realitatea recentei despartiri si nu te concentrezi pe noul/a partener/a pentru a vedea daca sunteti sau nu compatibili.

In care te implici puternic

Ai gasit persoana pe care o iubesti si cu care iti doresti sa ai o relatie pe termen lung motiv pentru care esti dispus/a sa faci schimbari in viata ta. Schimbarile pot implica modul in care te imbraci, vorbesti, gandesti si socializezi. Acelasi lucru se intampla si in cazul lui/ei. Chiar daca nu esti interesat/a de hobby-urile si pasiunile celeilalte persoane esti dispus/a sa te implici in activitati ori sa mergi la evenimentele care ii plac celuilalt.

Chiar daca in ochii celorlalti pari fericit/a o astfel de relatie de epuizeaza.

Temporara

Desi va simtiti bine impreuna nu aveti nicio intentie sa formati o pereche si in viitor. Desi nu-i gasesti niciun defect, intuitia iti spune ca nu veti imbatrani unul langa celalalt. Cu toate acestea sexul este senzational si asta este singurul lucru pe care stii ca il vei regreta.

Sex, sex, sex

Aceasta relatie este total opusa celei precedente. Aici, atractia sexuala domina toate celelalte aspecte. Atunci cand va trimiteti sms-uri sau vorbiti la telefon o faceti pentru a ajunge, cat mai repede, in pat. Fiecare dintre voi are o chimie sexuala excelenta pentru celalalt. Nu stii de ce insa de fiecare data cand sunteti unul langa celalat sunteti excitati sexual.

Relatia la distanta

S-ar putea sa crezi ca relatia aceasta va merge. In fiecare luna fie tu, fie el/ea va vizitati e ca si cum ai merge in vacanta in fiecare luna. Totusi, intr-un final s-ar putea sa realizezi ca nu vrei sa te muti si nici el/ea nu are de gand sa o faca asa ca nu aveti decat sa puneti punct si sa-si vada fiecare de viata sa.

Sfatulparintilor.ro