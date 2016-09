Iata 8 alimente care scad tensiunea arteriala.

1. Sfecla rosie

Sucul de sfecla rosie reduce tensiunea arteriala, micsorand riscul bolilor cardiovasculare si prevenind aparitia atacului cerebral, arata un studiu recent realizat de oamenii de stiinta de la o universitate londoneza. Potrivit acestora, persoanele care beau zilnic cate un pahar de suc de sfecla rosie au tensiunea arteriala mai mica decat oamenii care nu recurg la acest „tratament”.

Cercetatorii au pus acest efect pe seama nitratilor continuti de sfecla rosie. Acestia actioneaza asupra organismului, dilatand vasele de sange.

2. Spanacul

Spanacul, ca si si alte legume cu frunze verzi au un continut redus de sodiu si sunt o sursa importanta de calciu, dar si de potasiu, acid folic si magneziu. De aceea, spanacul este un aliment-cheie pentru gestionarea hipertensiunii arteriale. O cana de spanac fiert ofera 12-15% din aportul zilnic recomandat de calciu pentru adulti. In plus, spanacul este bogat in fibre dietetice, fier si vitaminele A si C, ceea ce il transforma intr-un aliment esential in orice dieta.

