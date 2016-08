8 romani - 7 adulti si un copil de 11 ani - morti in Italia. O femeie din Vaslui, gasita sub daramaturi cu buletinul in mana

Cu privirea incremenita in telefon, multi romani asteapta ca apropiatii din Amatrice, despre care nu mai stiu nimic de cateva zile, sa sune. Pentru doi parinti din Vaslui, apelul nu a mai venit insa. Fiica lor, de 47 de ani, a fost scoasa fara viata dintre ruine. A fost gasita pe pat, in blocul in care locuia, cu buletinul in mana. Bietii oameni au aflat cumplita veste de la radio, scrie stirileprotv.ro.

Steluta Novac era din localitatea Zorleni. In urma cu 8 ani, a luat drumul Italiei. Nu era casatorita si nu avea copii, dar voia sa le ofere parintilor o viata mai buna. In Amatrice, ingrijea un batran.

"Marti seara am vorbit ultima data cu ea la telefon. Astepta cu nerabdare o petrecere. Apoi nu am mai stiut nimic. Am primit vestea ca au indentificat-o, de la preotul ortodox din zona si de la Ambasada. Ea probabil de teama si-a luat buletinul, ca sa o gaseasca. Era perete in perete cu Iosub Maricica", spune nepoata Stelutei.

Apropiatii spun ca Steluta locuia intr-un bloc vechi - o cladire care nu a rezistat cutremurului. Trupul femeii a fost gasit pe un pat, sub daramaturi.

Dupa seismul din 2009, Steluta a sunat imediat sa ii anunte pe ai ei ca este bine. Acum insa, oamenii au asteptat in zadar un apel.

"Ea statea intr-o cladire cu umezeala. Cladirea unde statea ea s-a daramat, cea de alaturi, nu. Era fericita acolo. Era o femeie buna... Daca ii spunea ca iti place bluza ei, se dezbraca si ti-o dadea", mai spune ruda decedatei.

Steluta venise in vizita acasa, in Romania, vara aceasta, dupa 4 ani in care nu isi mai vazuse familia.

"A facut mormintele, ca o premonitie, parca stia ca ceva se sa va intampla. Suntem disperati. Nu ni se spune nimic. Si eu sunt plecata la randul meu, dar nu stim daca ne mai intoarcem", mai spune una din rude.

Dupa ce si-a revazut parintii, acum bolnavi, femeia a plecat, ca de obicei, cu zambetul pe buze, isi amintesc vecinii.

Rudele asteapta acum vesti privind repatrierea trupului neinsufletit.