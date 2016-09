„Chirica ar trebui să caute consilier personal pe la Timişoara, Oradea sau Cluj, nu pe Simirad!” consideră deputatul liberal Anton Doboş

La Iaşi nu se întâmplă nimic notabil, nu se aude nimic bun de Iaşi în ţară. Am sperat că după perioada de campanie în care pe Mihai Chirca nu-l interesa oraşul, ci doar să ajungă primar, vom vedea lucruri coerente făcute de primarul ales. În schimb, am asistat la mostre clare de incompetenţă, cum ar fi faptul că nu ştia nimeni din primărie că se pot folosi fonduri europene pentru achiziţia de autobuze noi. Sistemul de management al traficului dă peste cap tot oraşul, deşi au trecut deja şase luni de când funcţionează. Construcţia Spitalului Regional este aproape blocată din cauză că primarul nu este în stare să ofere o locaţie, în timp ce Clujul şi Craiova au făcut acest lucru de mai bine de un an. Singurul festival care era remarcat în afara Iaşului, FILIT, a fost practic desfiinţat. Chiar dacă Iaşul a pierdut competiţia pentru Capitala Culturală, primăria ar trebui să vină cu o strategie clară în privinţa Iaşului cultural, nu să îngroape definitiv subiectul.

În aceste condiţii, primarul a ales să îl ia consilier personal pe Simirad, un om total depăşit de ceea ce înseamnă administraţie publică modernă. Un nou început cu Chirica şi Simirad? Ei nu ar putea decât să bage Iaşul şi mai tare în conul de umbră în care este acum.

Dacă pe primar nu îl mai putem schimba până la viitoarele alegeri, măcar ar trebui să îşi ia nişte consilieri foarte competenţi şi pricepuţi. La modul cel mai serios, ar trebui să caute consilieri de la primăriile din vestul ţării, din oraşe care au arătat că sunt la acelaşi nivel cu oraşele europene importante.”