„Dacă faci o investiţie doar pentru a accesa fonduri nerambursabile, totul ţi se va părea foarte complicat”

Gabriela Onofrei

Managing partener la AVISSO, Mihaela Măriucă oferă soluţii integrate de consultanţă pentru iniţierea şi dezvoltarea afacerilor. Este absolventă a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor cu o dublă specializare: în comerţ marketing şi în informatică economică şi deţine şi un MBA în Administrarea Afacerilor. Ce înseamnă, de fapt, consultanţa în afaceri? „Consultanţa în afaceri cuprinde 5 domenii de consultanţă conform Federaţiei Europene a Asociaţiilor de Consultanţă (FEACO), respectiv consultanţa strategică, managementul operaţiunilor, project management, managementul schimbării şi consultanţă în resurse umane. Consultanţa în afaceri este un serviciu polivalent ce cuprinde de cele mai multe ori două sau mai multe domenii de consultanţă pentru a atinge obiectivele stabilite împreună cu beneficiarul. De exemplu, un proiect de consultanţă cu scopul reorganizării strategice a companiei include servicii de con­sultanţă în domeniul managementului financiar pentru stabilirea statusului financiar al companiei şi trasarea obiectivelor viitoare, consultanţă în resurse umane pentru evaluarea angajaţilor şi implementarea de instrumente de măsurare şi gestionare a performanţei, precum şi consultanţă pentru planificarea strategică a companiei”, explică Mihaela Măriucă.

Un subiect „la modă” îl reprezintă de destui ani deja proiectele cu finanţare nerambursabilă. De ce „modă”? Domnia sa o exemplifică prin faptul că adeseori s-a confruntat cu situaţia în care unii antreprenori îşi doreau să depună o cerere de finanţare doar pentru că au auzit despre această oportunitate şi au văzut în aceasta un beneficiu imediat de care pot dispune. „De foarte multe ori, companiile depun proiecte cu scopul obţinerii fi­nanţării cu orice preţ, asumându-şi indicatori aproape imposibil de realizat sau care vor afecta func­ţionarea normală a afacerii. Astfel, un proiect cu finanţare câştigat devine o piatră de moară pentru antreprenor şi nu o facilitate care sa îi relanseze şi să îi dezvolte afacerea”, spune Mihaela Măriucă. Un alt aspect remarcat în zona finanţărilor nerambursabile este că mulţi antreprenori îşi doreau să aplice pentru un proiect cu finanţare nerambursabilă, în funcţie de liniile deschise, fără a fi în mod necesar activi sau experimentaţi în domeniul respectiv. De cele mai multe ori nu conştientizau dificultatea implementării unui astfel de proiect, iar mulţi nu înţelegeau faptul că nerespectarea indicatorilor a­su­maţi prin cererea de finanţare şi planul de afaceri în termen de 3-5 ani de la finalizarea implementării presupunea rambursarea totală sau parţială a sumei primite ca şi finanţare nerambursabilă.

Când s-a produs schimbarea de mentalitate?



În ultimii ani, antreprenorii au devenit mai atenţi şi mai precauţi în ceea ce priveşte accesarea de fonduri cu finanţare nerambursabilă datorită campaniilor de informare, situaţiilor prezentate în presă sau din experienţa antreprenorilor care au accesat deja. În plus, oamenii de afaceri s-au convins pe pielea lor că, în ciuda faptului că în ghidul de finanţare se precizează o cotă de finanţare nerambursabilă de 70% şi o contribuţie a beneficiarului de doar 30%, de cele mai multe ori, costurile colaterale – care pot fi dobânzi la credite bancare contractate pentru derularea activităţilor din proiect până la obţinerea finanţării nerambursabile sau alte comisioane adiacente – pot scădea procentul real de finanţare nerambursabilă până la 50%.

Schimbarea de mentalitate s-a dovedit a fi una benefică. Antreprenorii au devenit mai informaţi cu privire la condiţiile necesare pentru contractarea unui proiect cu finanţare nerambursabilă şi au înţeles că, o dată demarat un astfel de proiect, există constrângeri destul de mari, ce afectează flexibilitatea şi capacitatea de adaptare a afacerii la schimbările mediului economic. Altfel spus, au înţeles că se pot aduce doar cu mare greutate modificări ulterioare planului de afaceri, iar echipamentele pentru care se face proiectul de fi­nan­ţare nu pot fi schimbate „din mers”. În plus, condiţiile de eligibilitate pe noile linii de finanţare adresate companiilor sunt şi mai limitate, astfel încât proiectele nu pot fi accesate de companii care nu dovedesc o capacitate financiară solidă sau care nu au o experienţă minimă de trei ani în domeniul proiectului.

Un antreprenor care plăteşte pentru consultanţă va fi mai responsabil în legătură cu proiectul său

„Am avut un client care dorea sa facă o investiţie în domeniul pro­ducţiei textile şi nu ştia dacă să apeleze la un credit bancar sau să a­cceseze o finanţare nerambursabilă. În studiul de fezabilitate al in­vestiţiei am identificat şi comparat trei surse de finanţare diferite, dintre care una era un credit bancar şi celelalte două erau finanţări nerambursabile cu procente diferite de finanţare. În momentul în care am realizat previziunile financiare şi luat în calcul toate costurile, creditul bancar a ieşit ca fiind cea mai bună soluţie de fi­nan­ţare, diferenţa fiind dată de costul de oportunitate. Dacă ar fi accesat un proiect cu finanţare nerambursabilă, termenul până la intrarea în func­ţiune a investiţiei ar fi fost undeva la doi ani, iar prin creditul bancar era de maxim 6 luni. Costul de oportunitate ne arată că investitorul pierde vânzare şi implicit profit, mai ales dacă vorbim despre un produs care are o cerere certă acum, nu peste doi ani!”, îşi aminteşte Mihaela Măriucă.

În ultima perioadă există tendinţa de a promova antreprenoriatul în rândul tinerilor, inclusiv stu­denţi. „Consider că şansele de succes sunt mai mari atunci când antreprenorii deschid o afacere într-un domeniu pe care îl cunosc foar­te bine. Dacă vorbim de un tânăr absolvent, a­bia ieşit de pe băncile facultăţii şi care nu cunoaşte în profunzime meseria sau domeniul în care îşi doreşte să lanseze o afacere, ar fi recomandat să aibă deja parcursă o perioadă minimă de 3-5 ani în domeniu, precum şi să dovedească însuşirea unor cunoş­tinţe minime în zona financiară şi economică. Mai mult de­cât atât, cei care îşi doresc să ac­ce­seze fonduri nerambursabile tre­buie să conş­ti­en­tizeze că în mod cert vor trebui să contribuie cu o cotă parte în proiect şi să aibă disponibilitatea şi resursele necesare pentru a investi pe termen mediu şi lung: de la trei la cinci ani.“

„Dacă vrei să accesezi fonduri europene, cel mai potrivit este să o faci atunci când ai în plan să îţi extinzi sau îţi consolidezi afacerea, indiferent că vei primi sau nu acea finanţare. Faptul că o cotă de 50% sau 70% din valoarea investiţiei ţi se va rambursa din fonduri europene este minunat, dar dacă faci o investiţie doar de dragul de a accesa fonduri nerambursabile, totul ţi se va părea foarte complicat! Nu poţi să te trezeşti peste noapte şi să spui că îţi doreşti un cabinet de analize medicale fără să ştii ce presupune acest lucru!”, atrage atenţia consultantul în afaceri Mihaela Măriucă. Din acest motiv, consultanţa în afaceri nu trebuie să excludă consultanţa pentru accesarea de fonduri nerambursabile ci mai degrabă trebuie să vină ca o completare. Consultanţa pentru accesarea de fonduri nerambursabile trebuie să fie o componentă a consultanţei în afaceri atunci când se dovedeşte că beneficiarul are nevoie de respectiva investiţie şi cash-flow-ul companiei poate susţine proiectul fără a impacta negativ activitatea curentă. Atunci când un antreprenor înţelege nevoia de a realiza această analiză înainte de a se avânta în procesul de realizare a dosarului de finanţare şi este dispus să plătească pentru acesta, va fi mult mai responsabil şi mai pro-activ în relaţia cu consultantul, iar şansele de reuşită a proiectului sau de evitare a colapsului financiar sunt foarte mari.



SCURT CV



Mihaela Măriucă are o experienţă de peste 13 ani în domeniul consultanţei pentru afaceri. Domeniile sale de expertiză cuprind:

- consultanţa strategică pentru dezvoltarea companiilor şi organizaţiilor;

- consultanţa în marketing şi cercetarea de piaţă

- consultanţă în management financiar;

- managementul proiectelor cu finanţare nerambursabilă.

Responsabilităţile sale în cadrul companiei AVISSO constau vizează identificarea de noi oportunităţi de afaceri, dezvoltarea şi managementul diviziei de consultanţă pentru IMM-uri. De asemenea, Mihaela Măriucă este implicată în proiecte de consultanţă, precum: consultanţă în management strategic şi organizaţional, planuri de afaceri şi studii de fezabilitate pentru proiecte de investiţii, cercetare de piaţă şi studii de oportunitate, scrierea de proiecte pentru accesarea de fonduri nerambursabile şi managementul implementării acestor tipuri de proiecte.

Competenţele şi cunoştinţete sale în domeniul con­sultanţei în management sunt dovedite de certificările obţinute din partea unor or­ganis­me recunoscute în domeniu: MBA – Master of Business Administratin, Business Analyst, General manager, Project Manager, Trainer şi Business Coach.

În vasta sa experienţă în consultanţă a implementat proiecte pentru companii mici şi mijlocii din sectorul producţiei, comerţului şi serviciilor în următoarele domenii:

- Consultanţă în afaceri: planuri de afaceri, mana­gement strategic, analiza de business, dezvoltarea afacerilor, strategii de afaceri, managementul proiectelor;

- Managementul financiar şi managementul investiţiilor: finanţarea proiectelor, estimarea şi analiza costurilor, studii de fezabilitate economică, analiză financiară, analiză cost-beneficiu, analiza economică, evaluarea proiectelor;

- Managementul marketingului: strategii de marketing, studii de piaţă, analiză de piaţă, dezvoltarea pieţelor, lansarea de produse noi pe piaţă, promovare şi publicitate.