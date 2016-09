”De ce unii tineri nu mai oferă loc persoanelor în vârstă în autobuz?”

O cititoare a Ziarului de Iași a trimis pe adresa redacției o scrisoare în care se plânge de lipsa de educație a unor tineri în ziua de azi. Ea precizează că tot mai rar se oferă loc pe scaun persoanelor în vârstă și are o sugestie: să se facă educaţie în autobuz. Cum? Citiți scrisoarea ieșencei Viorica MORĂRAŞ

”De ceva timp circul zilnic cu mijloacele de transport public ale R.A.T.P. Nu am nici un fel de pretenţii. Sunt bucuroasă când autobuzul vine şi mă ia din staţie şi mă duce la destinaţie. Dimineaţa într-o direcţie, iar seara mă aduce înapoi acasă. Călători şi călători. Ca în orice transport public. Mă bucur că ajung cu bine. Dar nu pot să rămân nicidecum indiferentă la ce îmi este dat să văd aproape în fiecare zi. Şi mai cu seamă dimineaţa, când e aglomeraţie. Aşa mi s-a întâmplat şi zilele trecute. Am urcat şi imediat s-a şi eliberat un loc, unde m-am aşezat, bucuroasă că voi face mai lesne faţă îmbulzelii. Mi-am rotit ochii în jur şi observ o doamnă la o vârstă venerabilă. Am sărit de pe locul meu şi i-am propus să vină să stea jos. Cu toate că era destul de departe de mine a venit şi, bucuroasă, nu prididea cu mulţumirile. Ca şi cum cine ştie ce mare serviciu i-am făcut.

M-am uitat mai atent în jur. Pe scaune şedeau destul de mulţi bărbaţi între 20-40 de ani. Şi nici unul nu s-a îndurat să se ridice şi să-i ofere locul. Nici unul! Unii erau foarte preocupaţi de telefoanele lor mobile, ca şi cum pentru prima dată ar fi intrat în posesia lor, alţii studiau foarte atent cine circulă pe jos, iar ceilalţi pur şi simplu stăteau la taifas cu colegii sau prietenii lor. Am intrat în vorbă cu doamna. Mi-a spus că are 83 de ani. I-am urat mulţi înainte şi toţi sănătoşi. Am comentat în glas nedumerirea mea vis-a-vis de indiferenţa oamenilor. Ca peste două scaune să aud cum un bărbat care şedea îi spunea altuia, ce stătea în picioare: ce aştepţi, oferă-i loc doamnei. M-a luat în derâdere, e clar. Asta a înţeles. Atâta lucru a învăţat. Altă dată am asistat la un alt tablou: un bătrânel în cârjă a urcat anevoios în autobuzul destul de aglomerat (era miezul zilei) şi iarăşi nici un/o tânăr/tânără nu s-a sinchisit să-i ofere locul, cu toate că destul de mulţi şedeau pe scaune, iar dânsul se lupta cum putea cu situaţia.