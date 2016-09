A fost confirmat primul caz de gemeni identici la caine

In afara de oameni si de o specie de tatu, gemenii identici par sa fie foarte rari. Un veterinar din Africa de Sud a constatat, in timpul unei operatii cezariene, ca a asistat la venirea pe lume a primului caz stiut de catei gemeni identici, scrie BBC.

Interventia a avut loc in spitalul de animale Rant en Dal Animal din Mogale City. Veterinarul Kurt de Kramer efectua o operatie cezariana asupra unei catele din rasa Irish Wolfhound. In timpul operatiei, veterinarul a identificat o zona mai umflata in zona uterului, si a presupus ca este vorba despre un exces de fluid care il inconjoara pe unul dintre pui.

A facut o incizie in uter pentru a extrage puiul si a constatat cu surprindere ca nu este vorba despre unul singur, ci despre doi catei, atasati cu coardoane ombilicale la aceeasi placenta.

"Cand mi-am dat seama ca au celasi sex si ca au marcaje foarte asemanatoare, am suspectat imediat ca ar putea fi gemeni identici care au avut rezultat din scindarea unui singur embrion", a povestit de Cramer.

A fot pentru prima data in cei 26 de ani de practica cand a scos doi pui din aceeasi placenta. Asa ca a contactat imediat alti specialisti pentru a-si confirma suspiciunile.

Echipa, formata din Carolynne Joone de la Universitatea James Cook din Townsville, Australia, si Johan Nothling de la Universitatea din Pretoria, din Africa de Sud, au obtinut probe de sange de la gemeni cand aveau 2 saptamani.

Rezultatele au confirmat suspiciunile: cateaua a aduspe lume doi catei gemeni identici.

Echipa si-a prezentat descoperirea in revista de specialitate Reproduction in Domestic Animals.

Cand gemenii aveau 6 luni, cercetatorii au prelevat din nou probe de ADN, de data aceasta din tesut si nu din sange. Au prelevat pobe si de la ceilalti frati ai lor, in numar de 8, "doar ca sa avem o idee cat de asemanatori genetic sunt puii", spune Joone.

Echipa spune ca analizele DNA indica faptul ca, daca ceilalti catei au profil diferit, cei doi sunt intr-adevar gemeni identici.