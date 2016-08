A fost lansat un nou site dedicat pasionatilor de muzica, "Fans.com"

''Fans'', un nou site aparut recent, spera sa gaseasca o nisa in lumea social media ajungand la fanii muzicii care isi doresc altceva. Platforma, ce poate fi accesata la adresa fans.com , permite melomanilor sa isi impartaseasca parerile despre concerte, sa faca schimb de stiri si sa rasfoiasca o baza de date care contine deja circa cinci milioane de concerte, informeaza AFP citat de Agerpres.

Site-ul, cel mai recent proiect al lui Peter Shapiro - antreprenor in domeniul muzicii si omul care s-a aflat in spatele reunirii de anul trecut a trupei Greatful Dead - tinteste sa devina o platforma de referinta pentru fani.

DirectorUL de dezvoltare al site-ului, Jeff Caldwel, este de parere ca lumea social media este prea fragmentata pentru iubitorii muzicii care urmaresc mai multi artisti sau care sunt in cautarea unei identitati separate de restul vietii lor.

''Oamenii vor sa vorbeasca despre pasiunea lor in mod diferit de cum o fac pe Facebook. Daca am vazut Slayer aseara, daca am vazut Gwar, nu sunt sigur ca vreau ca cei cu care lucrez sa stie acest lucru sau ca bunica mea sa vada asta", a declarat Caldwell.

Tot acesta spune ca ca fans.com este un mijloc excelent de a lansa conversatii despre vechile trupe sau despre salile de concerte ce au fost inchise, subiecte care sunt adesea retrogradate automat in cronologia Facebook.

Totodata, platforma le permite melomanilor sa publice, sub pseudonim, continut accesibil tuturor celorlalti fani ai aceluiasi artist.

Potrivit New York Times, Shapiro a dezvoltat acest proiect timp de doi ani, cu o echipa formata din zece oameni, si a investit ''cateva milioane'' de dolari.