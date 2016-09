A început Paralimpiada

Ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice de la Rio a avut loc aseară, cu participarea a peste 4.000 de sportivi, între care se vor număra şi cei 12 reprezentanţi ai României, ciclistul Eduard Novak fiind portdrapelul delegaţiei tricolore. Pentru ceremonia de deschidere s-au vândut, potrivit site-ului oficial al Jocurilor Paralimpice, peste 50.000 de bilete, iar spectacolul va fi asigurat de circa 500 de artişti, dansatori, coregrafi, plus 2.000 de voluntari. Tema ceremoniei este ”Every Body Has A Heart” – ”Fiecare trup are o inimă”, centrată pe ”condiţia umană, sentimente, dificultăţi, solidaritate şi dragoste”. Competiţiile oficiale debutează astăzi,iar primii sportivi tricolori care vor intra în concurs sunt Dacian Makszin (tenis de masă) şi Naomi Ciorap (nataţie). Delegaţia completă a României este formată din următorii sportivi: Florentina Hriscu (aruncarea discului), Florin Cojoc (săritură înălţime), Mihaela Lulea (para-canoe), Iulian şerban (para-canoe), Eduard Novak (ciclism), Olah Attila (ciclism), Alexandru Bologa (judo pentru nevăzători), Naomi Ciorap (înot), Samuel Ciorap, Octavian Ilina (înot), Makszin Dacian (tenis de masă) şi Bobi Simion (tenis de masă).