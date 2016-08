„Îngerul inimilor de copii”, medicul Eugen Săndica din Germania, a salvat o fetiţă din Iaşi

Celebrul chirurg Eugen Săndica, cel supranumit „Îngerul inimilor de copii”, a salvat viaţa unei fetiţe din Iaşi diagnosticată la numai două săptămâni cu o afecţiune gravă de cord. Bebeluşul a fost operat în acest an în baza formularului E112, acum este foarte bine, şi, potrivit familiei sale, demersurile pe lângă Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate au fost realizate repede, răspunsul sosind la scurt timp după depunerea dosarului. Acum, după mai bine de opt luni de la intervenţie, părinţii se bucură de fetiţa lor sănătoasă. Copila care în octombrie împlineşte un an a fost diagnosticată imediat după naştere cu defect de sept ventricular.

„Iniţial, după naştere, fetiţa a fost diagnosticată cu această afecţiune la laşi. Apoi, dr. Alin Nicolescu de la Bucureşti şi profesorul Grigore Tinică de la Iaşi au întocmit raportul medical, care arăta că este vorba despre un defect de sept ventricular şi că fetiţa noastră trebuie operată imediat. Atunci eram disperaţi, şi am căutat ajutor. Aşa am ajuns să aflăm despre celebrul chirurg Eugen Săndică, din Germania. Pe noi ne-a ajutat enorm, şi, cât timp am stat internaţi acolo, am văzut cum ajută mereu copiii din România aflaţi în situaţii dificile”, a povestit tatăl micuţei ieşence care a beneficiat de o intervenţie decontată de statul român prin formularul E112.

15 dosare aprobate numai în 2016

Copila a fost operată în Germania, în clinica de chirurgie a malformaţiilor cardiace pe care o conduce doctorul Eugen Săndica din Centrul pentru Boli Cardiace Congenitale din Bad Oeynhausen.

În intervalul 2000-2005, celebrul chirurg cardiovascular Eugen Săndica a făcut parte din colectivul de specialişti de la Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. George I. M. Georgescu” Iaşi, efectuând aici intervenţii atât la adulţi, cât şi la copii. În ianuarie 2004, medicul a acceptat oferta de a opera în Germania.

Potrivit reprezentanţilor CJAS, în 2016 au fost acceptate 15 dosare de tratament în străinătate în baza formularului E112.

„Numărul beneficiarilor formularului de tratament în străinătate E112 în anul 2014 a fost de 18 persoane, 90% din aceştia înregistrând rezultate pozitive. În 2015, au fost aprobate 21 de dosare, iar anul acesta, 15. Printre ţările în care se face tratamentul se numără Germania, Belgia, Austria şi Italia”, a arătat ec. Robert Dâncă, preşedintele CJAS.

Potrivit şefului CJAS, dosarul pacientului este acceptat dacă îndeplineşte întocmai două condiţii. În primul rând, tratamentul respectiv trebuie să se regăsească printre serviciile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază de care beneficiază asiguraţii din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România. În al doilea rând, dosarul este acceptat dacă tratamentul respectiv nu i se poate acorda bolnavului într-un interval de timp rezonabil. Bolnavul care nu are alternativă medicală în România pentru boala sa, şi care are nevoie de sprijin financiar pentru tratarea propriu-zisă, trebuie să depună un dosar la CJAS în evidenţa căreia se află ca fiind asigurat.

În ce condiţii şi cum ai acces la E112

Dosarul trebuie să conţină: copie a actului de identitate sau a certificatului de naştere (în cazul minorilor), scrisoare medicală din care să reiasă clar că tratamentul de care bolnavul are nevoie nu se poate efectua în ţară, acte medicale care să dovedească diagnosticul, adeverinţă de la medicul de familie conform căreia pacientul este luat în evidenţă şi confirmarea scrisă din partea unităţii medicale din statul membru UE în care se intenţionează efectuarea serviciului medical.

Formularul E112 se găseşte la CJAS şi poate fi accesat de orice persoană asigurată care are nevoie de îngrijire medicală in străinătate. Formularul se eliberează înainte de plecarea persoanei la tratament, dar în condiţii speciale se poate elibera şi după plecarea propriu-zisă.