A murit actorul de comedie Gene Wilder

Actorul Gene Wilder a murit luni, la vârsta de 83 de ani, în casa sa din Stamford (Connecticut), în urma unor complicaţii survenite pe fondul bolii Alzheimer de care suferea. Actorul era cunoscut pentru rolurile din comedii ca ”Producătorii/ The Producers”, “Şei în flăcări/ Blazing Saddles”,“Willy Wonka şi fabrica de ciocolată/ Willy Wonka and the Chocolate Factory” şi “Nebuni de legat/ Stir Crazy”.Informaţia a fost confirmată de Jordan Walker-Pearlman, nepot al actorului.