A murit Nicolae Vieru, fost presedinte al Federatiei Romane de Gimnastica

Nicolae Vieru, fost presedinte al Federatiei Romane de Gimnastica, a decedat, vineri, intr-un spital din Bucuresti, informeaza Mediafax. In varsta de 84 de ani, Nicolae Vieru suferea de cancer de prostata.

"Nicolae Vieru, nu numai o personalitate, ci si o institutie prin activitatea desfasurata de decenii in slujba gimnasticii romanesti si internationale, s-a stins din viata dupa o lunga si grea suferinta, in cursul zilei de astazi (n.r. - vineri, 2 septembrie). Presedinte de Onoare al Federatiei Romane de Gimnastica si Vice-presedinte de onoare al Federatiei Internationale de Gimnastica, Nicolae Vieru s-a stins la varsta de 84 de ani, lasand in urma o impresionanta cariera si o mostenire de nepretuit pentru generatii de sportivi si tehnicieni", se arata pe site-ul Federatiei Romane de Gimnastica.

La aflarea vestii, fosta gimnasta Nadia Comaneci a reactionat prin intermediul paginii personale de Facebook: "Un om deosebit. Iti vom duce dorul, draga Nicolae Vieru. Dumnezeu sa te odihneasca", a scris Nadia Comaneci.

Nicolae Vieru s-a nascut la data de 21 aprilie 1932, in Buhusi, judetul Bacau. A fost mai intai profesor de sport, dupa care antrenor al lotului masculin de gimnastica, precum si presedinte al Federatiei Romane de Gimnastica, in perioada 1987-2005. Din 2006, era presedinte de onoare al Federatiei Romane de Gimnastica, iar din 2008 vicepresedinte al forului international de profil.