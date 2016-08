“Ne-am trezit târziu”!

Cristina Neagu, liderul echipei feminine de handbal a României, a declarat la revenirea în ţară de la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro că şi-a dorit foarte mult o medalie olimpică, dar acest lucru era posibil doar dacă toate jucătoarele erau 100% în fiecare meci. ''Nu ne aşteptam la acest rezultat. Ne doream şi nici nu ne gândeam că nu o să ieşim din grupă, să jucăm sferturi de finală. Din păcate asta e situaţia. A trecut o săptămână de când am ieşit din competiţie, au fost destule zile de dezamăgire şi supărare dar trebuie să mergem mai departe. Pentru fiecare urmează acum competiţii la club, alte provocări, trebuie să ridicăm capul şi să mergem mai departe. Eu nu am simţit nicio presiune, îmi doream foarte mult o medalie, m-am pregătit toată vara numai cu gândul acesta. Din păcate a fost acel meci pierdut împotriva Angolei, iar meciul cu Brazilia a fost aşa o continuare a stării în care ne aflam după meciul cu Angola. Ne-am trezit destul de târziu, am câştigat două meciuri importante, împotriva Muntenegrului şi Spaniei, nu am avut însă puterea nici psihică şi nici fizică să obţinem un punct împotriva Norvegiei şi am ieşit din competiţie. Nu sunt multe de spus, sunt însă multe lucruri de analizat. Nu pot să spun acum de ce am pierdut în faţa Angolei şi de nu am ieşit din grupă. Primele două meciuri au fost negre, pot să zic un dezastru'', a declarat cea mai bună jucătoare a lumii. Cristina, de departe cea mai bună handbalistă română, a adăugat că acest eşec trebuie uitat şi trebuie pregătite viitoarele provocări: “Eu nu m-am antrenat în ultimele săptămâni, am fost accidentată, nu jucasem niciun meci oficial din mai, am făcut tot ce am putut pentru echipa naţională, dar repet echipa naţională nu înseamnă o singură jucătoare, înseamnă şapte în acelaşi timp pe teren'', a spus Cristina.