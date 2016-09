”Nu rataţi şansa de a vă alătura unei companii globale, aflată într-o masivă dezvoltare!”

Rep: În România una dintre cele mai mari temeri a angajaţilor este nesiguranţa pe termen lung a locului de muncă. Spuneţi că OMCO oferă angajaţilor stabilitate. Dar, românii au experienţa multor dintre firme, companii care au făcut afaceri pe piaţa românească şi după câţiva ani au părăsit România. Care sunt argumentele care susţin punctual stabilitatea şi prezenţa în România pe termen lung a OMCO?

Barrie Baston, CEO OMCO România: Stabilitatea ca firmă ne-o oferă în primul rând succesul afacerii pe care o administrăm. Nu suntem doar singurul producător din România de matriţe pentru sticlă, OMCO a devenit lider mondial în acest domeniu. În prezent livrăm matriţe pentru sticlă la peste 163 de clienţi de pe toate continentele. Datorită producţiei din România am reuşit să ajungem pe pieţe cum sunt China, America de Sud, Africa etc. Am demonstrat că suntem competitivi şi am reuşit să atragem clienţi care îşi achiziţionau matriţele de sticle de alţi mari producători din China. Dar, convingându-se că produsele noastre sunt de o calitate net superioară şi la un preţ corect, au ales să încheie contracte cu OMCO . Astfel, am câştigat drept client Grupul Saint Goban.

Proprietarii grupului au planuri de dezvoltare pentru OMCO România pentru următorii 25 de ani

Această dezvoltare spectaculoasă a producţiei şi a cifrei de afaceri din România - cifra de afaceri creşte în fiecare an cu aproximativ 25% - a determinat proprietarii Grupului BMT din care face parte OMCO România să investească permanent aici. De la deschiderea firmei în 2007, Grupul BMT a investit în OMCO aproximativ 3 milioane de euro în fiecare an. Asta deoarece am dovedit că suntem serioşi, competitivi, eficienţi, că OMCO este o afacere profitabilă. Am ajuns a doua firmă ca şi capacitate în Grupul BMT. Iar proprietarii grupului au planuri de dezvoltare pentru OMCO pentru următorii 25 de ani. Toate acestea demonstrează că stabilitatea oferită angajaţilor de la OMCO, nu se reduce la vorbe, ci are o susţinere reală, bazată pe o dezvoltare spectaculoasă, dar solidă.



Rep: O altă teamă a angajaţilor în România este legată de neseriozitatea patronilor vis-a-vis de condiţiile de muncă. Li se promite ceva la angajare, iar după această descoperă că trebuie să lucreze mai multe ore fără a fi plătiţi, sâmbete, duminici. Sau află că au mult mai multe sarcini de îndeplinit decât cele discutate iniţial.

Barrie Baston, CEO OMCO România: Am devenit competitivi şi foarte profitabili şi datorită echipei pe care am construit-o la Iaşi. Pentru a avea o echipă care să facă o afacere atât de profitabilă, trebuie să respecţi oamenii şi să le oferi condiţii de muncă decente şi corecte. La OMCO alături de salarii decente, în primul rând există reguli foarte clare. Stabilim din start ce are de făcut fiecare angajat, decontam transportul, oferim bonusuri de sărbători, concedii. Mediul de lucru este unul sigur şi la un anumit standard de calitate. Oferim, de asemenea, posibilitatea de a participa la schimburi de experienţă la firme din alte ţări ale Grupului BMT. Astfel, orice angajat ambiţios are posibilitatea de a progresa rapid. Trebuie doar să fie serioşi şi dornici să progreseze.



Rep: Sună foarte bine şi probabil foarte mulţi dintre ei îşi pun întrebarea: ce studii îmi trebuie pentru a mă angaja la această firmă? Se caută persoane mai tinere, absolvenţi, persoane cu experienţă? Ce pregătire, ce vârstă trebuie să aibă posibilii candidaţi?

Barrie Baston, CEO OMCO România: Nu există nici un fel de limite. Angajăm atât persoane cu şcoală profesională, cu liceu, cât şi persoane cu studii tehnice superioare - ingineri. Proaspeţi absolvenţi sau persoane mai în vârstă. Ceea ce ne interesează este calitatea persoanei, seriozitatea şi dorinţa de a munci, de a învăţa, de a progresa. Nu e nevoie să aibă experienţă pe posturile pe care dorim să facem angajări - posturi de operatori de centre cu comandă numerică, frezori, strungari, sudori, ingineri programatori CNC.

Organizăm noi traininguri de specializare pe toate posturile pe care facem angajări. Trainingul durează până la 6 luni, perioadă în care persoana este plătită. Îi aşteptăm pe cei interesaţi să lucreze într-o firmă puternică, serioasă, să vină la interviuri şi să se convingă. Trebuie doar să aibă curaj. Şi să nu rateze şansa de a se alătura unei companii globale, aflată într-o masivă dezvoltare. Mai vreau să precizez că a lucra la OMCO va însemna şi şansa de a lucra într-o firmă care dispune de cele mai noi tehnologii în domeniu, firmă care se dezvoltă mereu, chiar şi pe noi direcţii de producţie.

Avem o divizie relativ nouă - cea a Automotivelor. Producem piese pentru industria utilajelor grele şi avem deja contracte cu clienţi faimoşi în domeniu: Liebherr, Cummings, ABB, Atlas Copco. Ceea ce dovedeşte că dezvoltarea OMCO este de amploare şi oferă perspective de carieră tuturor persoanelor serioase şi capabile. Cei care doresc să facă parte din echipa OMCO trebuie să trimită un CV pe adresa personal.ro@omcomould.com, urmând să fie programaţi la un interviu. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0232.23.23.03.

Sediul OMCO este in zona industrială, clădirea Tehnoton.