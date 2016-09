A postat pe Facebook o fotografie de dinainte de sarcină și una după ce a născut. Cum arată în realitate corpul unei mame

Laura, autoarea blogului „Mum on the Run” din Australia, a postat pe Facebook o fotografie de dinainte de sarcină și una după ce a născut. Tânăra spune că se mândrește cu corpul ei și așa ar trebui să facă orice mamă.

„În poza din dreapta sunt eu, acum. Am vergeturi, am burtă(…). M-am îngrășat, nu mi se mai vad oasele, dar se vede celulita”, a scris ea.

„Oamenii nu vor să vadă această poză. Dintr-o dată, nu mai sunt în regulă. Nu e un corp de admirat. Dar știți ce? Am realizat mai multe cu acest corp decât cu vechiul meu trup. Am trăit mai multe. Am oferit mai multe. Acest corp ar trebui admirat!”, scrie antena3.ro