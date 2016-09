„PSD trebuie să îşi asume faptul că nu a adus investiţii guvernamentale la Iaşi timp de 4 ani” declară deputatul liberal Anton Doboş

Guvernul condus de Victor Ponta timp de aproape patru ani a ignorat complet Iaşul, deşi s-a bazat pe foarte multe voturi din această zonă. Singurele investiţii notabile au fost făcute în scurta perioadă când PNL a participat la guvernare: contribuţia la dezvoltarea Aeroportului Iaşi şi modernizarea DN Iaşi - Crasna. Spre deosebire de alte oraşe, Iaşul nu a beneficat de investiţii majore cum ar fi: autostradă, centură ocolitoare, modernizare de cale ferată sau stadioane. Guvernul a făcut astfel de investiţii la Cluj, Arad, Timişoara, Craiova, Sibiu, Constanţa sau Bucureşti. Dar nimic din toate acestea la Iaşi.

Din păcate, nici investiţiile prognozate în perioada următoare nu sunt foarte optimiste. În afară de autostrada Iaşi - Târgu Neamţ, care nu este cea mai utilă investiţie pentru Iaşi şi Moldova, restul lucrărilor de infrastructură sunt amânate spre un orizont prea îndepărtat şi cu finanţare incertă.Acest dezechilibru major în investiţiile guvernamentale dintre Moldova şi restul ţării a fost posibil pentru că nu există o obligaţie clară de a aloca fondurile în aşa fel încât să se micşoreze decalajele dintre regiunile ţării, nu să se mărească, aşa cum se întâmplă acum. În decizia de alocare a fondurilor a contat cel mai mult relaţiile guvernanţilor cu partidul propriu şi locul de provenienţă al miniştrilor.

Iar în această privinţă, parlamentarii de la PSD Iaşi nu au mişcat un deget timp de patru ani cât a fost la guvernare colegul lor Victor Ponta. Deşi este cea mai mare filială PSD din ţară şi au susţinut puternic guvernul Ponta, parlamentarii PSD de Iaşi, alături de şefii lor de la primărie, nu au cerut şi nu au obţinut nimic de la guvern pentru Iaşi. Aş fi vrut acum să mă uit cu invidie la colegii parlamentari de la PSD cum se laudă cu realizările pe care le-au făcut pentru Iaşi, împreună cu premierul lor, dar din păcate, nu este cazul.Nu iau în calcul activitatea actualului guvern, pentru că are un mandat de tranziţie până la alegeri.

Deşi premierul Cioloş a afirmat că a avut în vedere o canalizare a resurselor şi spre zonele mai puţin favorizate, timpul e prea scurt pentru a putea fi transpuse în practică aceste intenţii. Ca deputat în opoziţie am făcut tot ce a fost posibil ca să atrag atenţia şi pentru a convinge guvernanţii şi colegii din tot parlamentul că este nevoie urgentă de investiţii la Iaşi. Am făcut zeci şi sute de interpelări miniştrilor, am propus amendamente pe care nu aţi vrut să le votaţi, am discutat cu miniştri şi secretari de stat, am vorbit în mass-media, am protestat şi am făcut grevă japoneză în Parlament. Noi, parlamentarii PNL de Iaşi, am convins adoptarea unei moţiuni la nivel naţional în care PNL declară autostrada Iaşi - Târgu Mureş prioritate naţională.

Dar fără votul parlamentarilor de la PSD judeţul Iaşul nu avea cum să beneficieze de fonduri guvernamentale. Îmi exprim speranţa, în primul rând că în guvernarea următoare alocarea de fonduri în mod echilibrat pe regiuni va fi o strategie prioritară. În al doilea rând, sper că vom avea ocazia să avem în guvern ieşeni care să aibă grijă ca decalajele dintre Moldova şi restul ţării să nu se mărească şi mai mult. PSD a arătat clar că nici măcar declarativ nu se zbate pentru ieşeni şi sper să nu mai aibă ocazia să îi reprezinte la guvernare.”