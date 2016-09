“Sf. Spiridon”, retrogradat. Moldova nu mai are niciun spital de performanţă înaltă

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe „Sfântul Spiridon”, unitatea medicală pavilionară cu 29 de secţii clinice, a fost clasificat acum cinci ani, conform Ordinului 323/2011, în cea mai înaltă clasă de performanţă, IA, primind un plan de conformare pentru a se menţine în această categorie. Potrivit ordinului, spitalele care au nivelul maxim de competenţă trebuie să aibă toate specializările acoperite, linii de gardă şi cabinete în ambulatoriu pentru toate secţiile, medici specialişti aferenţi fiecărei secţii în parte şi aparatură medicală performantă. Potrivit planului de conformare, spitalul trebuia să completeze activitatea medicală şi cu specialităţile care îi lipseau.

Din cauză că bolnavii care au nevoie de consult la un medic din specialitatea infecţioase, ginecologie, neurochirurgie, nefrologie, neonatologie sau psihiatrie sunt trimişi către alte spitale din oraş, fără să poată fi ajutaţi în Spitalul „Sfântul Spiridon”, unitatea medicală a fost coborâtă în grad de minister. De asemenea, clasificarea în nivelul II de compentenţă a avut loc şi pentru că cea mai mare unitate medicală din Moldova nu poate rezolva principala urgenţă - infarctul miocardic.

Din lipsa unei secţii sau a unui compartiment de chirurgie cardiovasculară, Spitalul „Sfântul Spiridon” transferă pacienţii cu infarct la Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. George I.M. Georgescu”, cu toate că timpul de intervenţie în astfel de cazuri este vital pentru salvarea acestora. Deşi până în prezent unitatea medicală nu a reuşit să înglobeze în structura sa specialităţile lipsă, în cazuri extreme, pentru bolnavii cu politraumatism care au nevoie şi de consult neurochirurgical, un medic de specialitate de la Spitalul de Neurochirurgie vine la Spitalul „Sfântul Spiridon”, uneori efectuând chiar intervenţii chirurgicale.

„Structura este incompletă din punct de vedere al serviciilor pe care le poate oferi spitalul. Ne lipsesc specialităţile de infecţioase, neonatologie, chirurgie cardiovasculară, psihiatrie şi ginecologie, motiv pentru care am fost declasificaţi şi încadraţi la nivelul II de compentenţă. Am făcut demersuri pentru a explica faptul că Spitalul de Boli Infecţioase este la doi paşi de noi, la fel cum se află în apropiere şi Maternitatea «Cuza-Vodă» sau Neurochirurgia. Din punctul meu de vedere, Spitalul «Sfântul Spiridon» fiind într-un oraş care are atâtea alte unităţi medicale în apropiere, unele pe specialităţi care nouă ne lipsesc şi cu care colaborăm, pierderea nivelului maxim de competenţă este dureroasă, în condiţiile în care dotarea şi personalul nostru sunt de nivel maxim de competenţă”, a explicat profesorul Ştefan Georgescu, director medical al Spitalului „Sfântul Spiridon”.