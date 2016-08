“Trebuie să ne obişnuim cu Daum”

Mijlocaşul formaţiei Anderlecht Bruxelles, Nicolae Stanciu, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că este posibil ca noul selecţioner al naţionalei României, Cristoph Daum, să schimbe sistemul de joc pentru prima partidă din preliminariile CM din 2018, cu Muntenegru. “Şi Iordănescu şi Daum sunt doi antrenori foarte buni, nu pot spune că e unul mai bun şi unul mai slab, dar fiecare are filozofia lui. Antrenamentele sunt diferite, sunt mai intense, lucrăm mai mult, încercăm să ne obişnuim cu ceea ce ne cere. Am avut o discuţie cu el, normal că sunt alte cerinţe. O să vedem ce va alege dânsul, probabil că va alege şi un alt sistem, trebuie să ne adaptăm pe orice poziţie. Mă bucur că mi-a arătat încredere şi sunt optimist pentru viitor că vom avea rezultate bune la naţională. Intesitatea antrenamentelor este alta, majoritatea am început campionatele şi avem un ritm bun de joc şi cu siguranţă nu vom avea probleme cu Muntenegru. Ne dorim foarte mult să ne calificăm la Cupa Mondială. Sperăm ca al sfârşitul campaniei să fim pe primul loc, şi, dacă nu se poate, măcar pe al doilea şi să mergem al baraj. Cred că Muntenegru va încerca să se apere, dar cred că avem calitate mai bună şi sper să marcăm al ocaziile pe care ni le creăm", a declarat Stanciu.

În ceea ce priveşte banderola de căpitan, Stanciu a spus că va fi o hotărâre a componenţilor lotului şi a selecţionerului. Referitor la transferul său de la Steaua la Anderlecht, Stanciu a spus că a ales gruparea belgiană pentru că are posbilitatea să ajungă peste ceva timp la o formaţie de top din Europa. "Anunţasem conducerea Stelei că voi alege Anderlecht, indiferent de ce oferte voi mai avea. A contat şi faptul că vorbisem cu Alex Chipciu înainte, ştiam că oamenii mă vor. Când am auzit de oferta lor, am zis că cel mai bun lucru pentru mine e să ajung acolo, să joc constant, apoi peste un an să ajung la o echipă de top. E greu din România să ajungi direct la o echipă de top. ăsta este obiectivul meu. Cred că e clubul potrivit pentru mine, să pot să cresc şi apoi să plec la un club mult mai mare”, a mai spus Stanciu, care a adăugat că a refuzat o ofertă de la un alt club, care îi asigura un salariu mult mai mare. Partida România – Muntenegru, prima din cadrul preliminariilor CM din 2018, este programată la 4 septembrie, de la ora 21.45, pe Cluj Arena.