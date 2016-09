​VIDEO: Ce declanseaza sughitul si cum il putem stopa

Exista mai multe cauze cunoscute pentru sughitul temporar si cel persistent, cele mai multe fiind legate de ingerarea alimentelor, precum si de tipul de alimente consumat.

In materialul video de mai jos, realizat de catre echipa Business Insider, Dr. Erich Voigt - profesor de otolaringologie in cadrul Universitatii din New York, ne explica ce se intampla cu organismul nostru atunci cand sughitam si ne ofera o metoda inedita pentru tratarea acestor episoade.