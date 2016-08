Accident ciudat: nouă persoane, electrocutate de o hidrobicicletă

Grav accident in judul Cluj in aceasta seara. Un barbat in varsta de 30 ani, si-a pierdut viata, iar alte trei sunt transportate la spital dupa ce s-au electrocutat intr-o hidrobicileta. Din primele informatii, se pare ca doua persoane se aflau intr-o hidrobicicleta, in zona barajului Tarnita, propulsata de curent electric.