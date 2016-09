Actriţa Erica Moldovan îi învaţă teatru pe cei mici. Timp de 2 ani va fi la Ateneu

Actriţa s-a născut la Constanţa, dar a urmat facultatea la Iaşi la Universitatea de Arte „G. Enescu“, unde a studiat Arta actorului. După un master la aceeaşi universitate a urmat un altul, Studii Culturale, la Universitatea Catolică Leuven din Belgia. Erica a jucat şi în patru filme româneşti, în două dintre ele având rolul principal („Distracţie“ şi „Depresia“, ambele în regia lui Mihai Mihăescu). În prezent este coordonatolul trupei de teatru a Ateneului Tătăraşi, trupă alcătuită din şase actori.

„Teatrul şi televiziunea par, până la un punct, să fie foarte asemănătoare. Multă lume crede că cele doua sunt îngemănate, dar nu este deloc aşa. În televiziune emoţia este, de cele mai multe ori, de partea telespectatorului, şi mai puţin de partea ta. Tu comunici cu o cameră de luat vederi, extrem de impersonală, şi atunci nu mai poţi beneficia de schimbul de emoţii potrivite scenei. Trebuie să îţi creezi un personaj aparte, unic, ceva ce nu mai există pe piaţă, ceva care să aibă un puternic caracter personal şi pe care să îl susţii la aceeaşi calitate la fiecare apariţie“, povesteşte Erica Moldovan.

Aceasta mai spune că: „Spatiul media este unul propice pentru a-ţi „vinde“ imaginea, pentru a câştiga notorietate şi pentru a te promova, deoarece plaja de acoperire a audienţei este mult mai largă. Personal prefer scena, teatrul, deoarece acolo efectul este imediat. Te adresezi unui public mai restrâns, dar care preţ de o oră, două, este acolo cu tine. Îl simţi şi te simte, relaţia este mult mai intimă şi mai sinceră, efectul este mult mai puternic, iar sentimentul pe care îl ai la fiecare reprezentaţie este mereu altul. Ceea ce produce chimia care se petrece între un actor şi Maria Sa Publicul este, poate, unul dintre cele mai frumoase sentimente din câte există“, mărturiseşte actriţa.

„E chiar benefic să dăm în mintea copiilor!“

Faptul că lucrează şi cu copiii, pe care îi învaţă secretele jocului scenic, o face un om mai bun. La Şcoala de Televiziune „Just Smile“, acolo unde predă în prezent, are parte de o metamorfoză. Dintr-o doamnă distinsă, elegantă şi aranjată, se transormă într-un copil jucăuş.

„Lucrul cu copiii este poate una dintre cele mai frumoase experienţe din viaţa mea. Ei mă învaţă cum să menţin mereu viu copilul din mine. Este foarte important să nu uităm copilul din noi. Mulţi spun asta, dar din păcate puţini reuşesc să îşi amintească de el. E chiar benefic să dăm în mintea copiilor! În angrenajul zilnic de probleme pe care le avem cu toţii, avem nevoie de un moment de nebunie. Eu, graţie acestor mici minuni, îmi iau doza zilnică de joacă şi de frumos. Este minunat să îi vezi cum cresc, cum se dezvoltă, cum îşi dezvoltă orizonturile cultural-artistice, şi să vezi ca tu ai contribuit la asta. Dă-mi voie să spun că vor veni din urma nişte generaţii excepţionale, nişte copii extrem de dotaţi şi de inteligenţi“, povesteşte Erica.

Primul său rol a fost al fetei din spectacolul „Hai să facem sex!“ în regia lui Benoit Vitse, care s-a jucat în anul 2006 la Ateneu. Crede că nimic nu-i întâmplător, deoarece era abia în primul semestru din anul I şi a primit acest rol dintr-o întâmplare. Deoarece actriţa iniţială nu a mai putut juca, regizorul i-a dat ei o şansă.

„Nici măcar nu ştiam cum se lucrează la un personaj, nu ştiam încă tehnicile de studiu ale unui personaj. Astfel că am mizat foarte mult pe talentul nativ, pe instinct şi pe sinceritate. Da, a fost un spectcol care a stârnit multiple controverse, mai ales că deja se crease un precedent cu Evangheliştii, tot în regia lui Benoit Vitse. Dar atunci am înţeles un principiu elementar de marketing: reclama negativă, vâlva, controversele, sunt cea mai bună reclamă. Acesta a fost şi motivul pentru care am jucat 20 de spectacole cu casa închisă. Ce mi-a plăcut la experienţa „Hai să facem sex“ era contrastul dintre titlul controversat, şi cuminţenia textului propriu-zis. Spectacolul prezenta drama unor oameni, captivi ai propriilor trăiri, care tânjeau după nevoia de dragoste, pe care o confundau cu nevoia de sex. Publicul a fost unul cultivat, care înţelegea repede că asista, nu la o expunere detaliată a sexualităţii, ci la o etalare a singurătăţii“, explică actriţa.

Povestea ei de dragoste cu Ateneul a început de atunci, iar acum va avea „cheia oficială“, deoarece este angajat cu carte de muncă în această instituţie. Spune că atunci când şi-a cumpărat apartament a căutat în Tătăraşi, ca să fie mai aproape de Ateneu.

„Regizorul trebuie să înţeleagă conceptul de măsură“

La cei 29 de ani ai săi, Erica a ajuns să adune experienţă în mai multe domenii, care se întrepătrund într-un numitor comun: jocul. Fie că prezintă o emisiune, ori că o produce, fie că joacă pe scenă ori predă actoria la cei mici, actriţa ştie cum să-i atragă de partea ei pe toţi. Se joacă cu sufletele oamenilor şi le creează emoţii, empatie şi le oferă o doză de fericire. Mărturiseşte că relaţia dintre ea şi regizorii cu care a lucrat a fost una bună, însă în această lume, a teatrului, incompatibilitatea dintre cei doi duce adesea la eşec.

„Fie că cei doi provin din medii diferite, din generaţii diferite, fie că au viziuni divergente asupra artei tearale sau pur şi simplu incompatibilităţi personale. Arta regizorală nu a apărut dintr-un capriciu, ci a apărut dintr-o nevoie de organizare. De aceea este important ca actorul să înţeleagă acest aspect, să înţeleagă necesitatea existenţei acestui dirijor de scenă. Regizorul deţine viziunea de ansamblu, el poate să prevadă impactul şi reacţia publicului, el sesizeaza şi îndreaptă greşelile scenice. Noi, actorii, nu putem să analizăm obiectiv un act scenic, mai ales atunci când suntem participanţi activi. Dincolo de organizarea întregului proces, cu tot ce implică el, regizorul trebuie să înţeleagă la rândul său, conceptul de măsură. Deseori regizorii, mai ales cei tineri, tind să îşi marcheze spectacolul cu o puternică amprentă personală, vitregind astfel elemente vitale ale actului artistic. Dacă cei doi, actorul şi regizorul, vor înţelege deopotrivă, că principalul beneficiar al actului artistic este spectatorul, atunci coabitarea lor în spaţiul scenic va fi armonioasă“, încheie Erica Moldovan.