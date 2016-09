Aeroportul Iași câştigă, încet-încet, bătălia TVA-ului de 42 de milioane de lei

Până acum, Aeroportul a avut câştig de cauză în trei din cele patru procese deschise cu acelaşi obiect. Un al patrulea proces, pierdut în primă instanţă de Aeroport, se desfăşoară în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Meciul dintre Fisc şi Aeroport are o miză totală de 42,2 milioane de lei.

“Primul proces, în care decontul de TVA era de 11 milioane de lei a fost pierdut de noi înainte de a fi primit din partea Consiliului Concurenţei o adresă prin care clarifica incidenţa unei legi invocate de Fisc. Pe scurt, Fiscul considera că suntem un serviciu public comunitar, de tipul serviciului de termoficare sau apă-canal, deci nu am fi îndreptăţiţi la decontul TVA. Or, dimpotrivă, Aeroportul funcţionează într-un mediu concurenţial, poate exista sau nu, este supus legilor pieţei. Am prezentat lămuririle date de Consiliul Concurenţei la trei instanţe şi am avut câştig de cauză. Le vom prezenta şi în faţa ÎCCJ şi suntem siguri că vom obţine acelaşi rezultat”, a declarat directorul Aeroportului, Marius Bodea.

Aflat într-o situaţie similară, aeroportul din Craiova nu a întâmpinat nicio problemă în rambursarea TVA aferentă lucrărilor de modernizare cu fonduri europene. Conform precizărilor lui Bodea, dacă Aeroportul va avea câştig de cauză în faţa Fiscului, sumele astfel obţinute vor intra în bugetul Consiliului Judeţean. “Banii rămân în buzunarul statului, numai că nu în pălăria mare reprezentată de bugetul de stat, ci în bugetul judeţean. Aici va fi rolul CJ să decidă în ce scop vor fi utilizaţi banii. Noi am dori ca banii să revină Aeroportului, pentru alte lucrări de investiţii, dar la fel de bine ei pot căpăta alte destinaţii, considerate prioritare. Important este că aceşti bani vor rămâne la Iaşi, în loc să meargă la Bucureşti, de unde nu se ştie în ce direcţie s-ar îndrepta”, a spus Bodea.