Afacerea „Fotbal“ SA: Spaţii în plin centrul Iasului la preţ de periferie

Una dintre cele mai vechi afaceri pe bani publici din Iaşi prejudiciază în continuare bugetul local. Primăria pierde anual sume importante de bani pe care ar putea să le utilizeze în dezvoltarea de proiecte edilitare. Este cazul controversatei societăţi „Fotbal” SA, unde principala activitate este de a tăia facturi către chiriaşii celor 29 de spaţii şi terenuri pe care le are de la municipalitate.

Afacerea dăinuie încă din anul 1995 şi se prelungeşte automat, la fiecare 10 ani, în cazul în care înţelegerea dintre Consiliul Local (CL) şi Fotbal SA nu este denunţată de vreuna dintre părţi. De-a lungul anilor, în ciuda numeroaselor solicitări, Fotbal SA a refuzat în permanenţă să pună la dispoziţie date despre chiriaşi şi cuantumul chiriilor. În ultimii 10 ani, veniturile societăţii au ajuns la 11,4 milioane lei, în condiţiile în care, în unele cazuri, chiriile percepute sunt cu mult sub nivelul pieţei. Cu aceşti bani, dacă ar fi intrat în bugetul local, Primăria ar fi putut reabilita o clădire de patrimoniu. În ultimul deceniu, profitul Fotbal SA a generat încasări la bugetul local de circa 550.000 lei.

Chirii cuprinse între 12 şi 70 de lei pe metru pătrat

Într-un exerciţiu rar de transparenţă, şeful Fotbal SA Romeo Olteanu a acceptat să ofere detalii despre nivelul chiriilor şi a furnizat, la solicitarea „Ziarului de Iaşi”, numele chiriaşilor din fiecare spaţiu închiriat. În prezent, Fotbal SA are încheiate 29 de contracte de închiriere cu 26 de beneficiari. Cele mai multe spaţii comerciale sunt în Piaţa Unirii (12), Primăverii (9), Independenţei (2), Nicolina (2), Socola şi trei terenuri în Păcurari. Olteanu spune că cele mai mari chirii sunt în Piaţa Unirii şi ajung la 70 lei/mp pe lună, iar în cazul în care spaţiul are şi subsol rezultă o medie de 50 lei/mp. „Un spaţiu se licitează la metru pătrat, iar pentru subsol se operează o reducere de 50%, conform deciziilor Consiliului Local”, a precizat Olteanu. Principalul beneficiar al spaţiilor din Piaţa Unirii este firma Micul Verde SRL, care deţine Cafeneaua Piaţa Unirii. Societatea are trei contracte încheiate în anii 2011, 2013 şi 2014.

În total, Micul Verde are închiriată o suprafaţă de 234 mp la parter şi 407 mp la subsol. Conform contractului încheiat în 2011, obţinut de „Ziarul de Iaşi”, chiria lunară pentru unul dintre spaţii (72,28 mp utili şi 154,45 mp la subsol) ajunge la 5.675 lei/lună. Aplicând reducerea de 50% pentru spaţiul de la subsol rezultă că beneficiarul achită în cadrul acestui contract o sumă de 38 lei/mp. Un alt chiriaş al Fotbal SA este firma Preventis Iaşi. Firma a închiriat în 2015 un spaţiu de 551 mp pe Independenţei 11-13, iar chiria lunară este de 24 lei/mp. „Sub 20 lei/mp nu există spaţii închiriate decât cele preluate în 1995 şi toate sunt în Primăverii, iar chiria este de 12-13 lei/mp. Chiria din 1995 a fost indexată cu inflaţia până în 2000. De atunci, toate hotărârile de CL au păstrat chiriile la nivelul anului precedent. Restul spaţiilor sunt de la 20 lei până la 60-70 lei/mp. Maximul este în Piaţa Unirii, iar acolo unde există şi subsol, media ajunge la 50 lei/mp”, a susţinut Olteanu.

Care sunt preţurile pe piaţă

Agenţii imobiliari consultaţi de „Ziarul de Iaşi” au confirmat că preţurile primite de Fotbal SA pentru spaţiile comerciale din cele trei zone sunt, în unele cazuri, cu mult sub valoarea pieţei. În punctul zero al oraşului, zona Piaţa Unirii, specialiştii în imobiliare spun că, dacă ar avea clienţi cu spaţii, nu le-ar recomanda să scadă sub 20 de euro/mp (circa 90 lei/mp) pe lună. „Eu cred că super lejer se poate lua o chirie de 20 de euro/mp, dacă vorbim de un minim pe zonă. E punctul zero, acolo orice produs ai avea, vinzi, clienţi există permanent. Acum, depinde şi de investiţiile pe care trebuie să le facă chiriaşul, dacă spaţiul e la subsol, dar dacă vorbim de parter, cam acesta este preţul”, ne-a spus un agent imobiliar.

Pe de altă parte, preţurile cerute pe bulevardul Independenţei suferă fluctuaţii considerabile în funcţie de mai multe criterii, astfel că zona în care deţine Fotbal SA spaţii se pliază pe preţurile pieţei. „Pe Bulevardul Independenţei situaţia e mai complicată deoarece preţurile diferă în funcţie de zonă. Cea mai scumpă zonă este cea din spatele Hotelului Unirea până spre UMF, unde sunt Alpha Bank şi Ady Center, chiriile ajungând şi până la 35 de euro. De partea cealaltă, pe partea stângă spre Târgu Cucu, unde e magazinul chinezesc, chiriile scad şi până la 5-6 euro/mp (22-27 lei, n.r.).

Şi aici contează dacă vorbim de parter sau mezanin, există unele diferenţe de preţ, dar pe zone cam asta este proporţia”, a completat agentul imobiliar. În ceea ce priveşte zona Primăverii, chiriaşii care plătesc în continuare 12 – 13 lei/mp, aşa cum a susţinut Olteanu, au tras lozul norocos. „Şi acea zonă are un vad comercial foarte bun, un preţ mediu pe o chirie ar fi de 10 euro/mp (circa 45 lei/mp, n.r.). Ştiu că sunt unele blocuri din zonă care au probleme cu canalizarea, acolo poate sunt mai ieftine, dar în principiu se poate obţine uşor mai mult pentru un spaţiu în această zonă”, ne-a explicat un alt consilier imobiliar.

Nivelul mediu al chiriei la Fotbal SA: 15 lei/mp

În prezent, Fotbal SA închiriază 4.994 mp de spaţii comerciale (1.328 mp sunt la subsol) şi 3.688 mp de teren în Păcurari. În primele şase luni ale anului, veniturile totale au fost 744.104 lei, bani obţinuţi exclusiv din chirii. Ţinând cont de reducerea de 50% pentru subsol rezultă că nivelul mediu al chiriei este de 15 lei/mp. La veniturile menţionate, Fotbal SA a înregistrat un profit net de 117.706 lei. Pe tot parcursul anului trecut, societatea a avut venituri de 1.289.100 lei şi un profit de 103.597 lei. „Profitul merge 60% la CL, 5% pentru salariaţi, dar nu ai voie legal să dai mai mult de un salariu, iar eu sunt pe contract de mandat şi nu am voie să iau, iar ceea nu se consumă din cei 5% se reportează pe anul următor. Alţi 35% din profit sunt destinaţi pentru investiţii şi dezvoltarea societăţii şi, la fel, dacă nu se consumă, se reportează”, a explicat Olteanu.

De menţionat că, anual, Fotbal SA livrează către echipa de fotbal a Iaşului o sumă de 720.000 lei. Cheltuielile totale pe 2015 au ajuns la 1.169.043 lei astfel că rezultă o diferenţă de 449.043 lei. „Diferenţa este folosită pentru plata taxelor şi impozitelor, salarii, cheltuieli de amenjare a unui spaţiu, cheltuieli de întreţinere, taxe de timbru care s-au plătit pentru procesele pe care le-am avut şi le-am câştigat pe toate. Bugetul pentru salarii e simplu, e salariul meu şi al celor doi angajaţi. Eu am avut 4.000 lei brut pe lună, iar ceilalţi doi salariaţi au fiecare puţin peste 2.000 lei”, a susţinut Olteanu.

Dar, Fotbal SA acordă şi indemnizaţii la trei cenzori şi patru membri ai Consiliului de Administraţie, despre acestea Olteanu spunând că sunt de „500, 600 lei”. Recent, primarul Mihai Chirica a declarat că situaţia de la Fotbal SA va fi analizată la nivelul municipalităţii. Surse din cadrul Primăriei au precizat că CL ar urma să se retragă din societate, iar cele 29 de spaţii şi terenuri să revină la o nouă direcţie specializată care va fi înfiinţată de către instituţie. „Eu nu am nimic împotrivă să ia spaţiile, dar să preia şi angajaţii”, a conchis Olteanu.

Alex ANDREI, Paul BĂLHUC