Ahmad Khan Rahami, principalul suspect in cazul exploziei din New York, a fost prins

Ahmad Khan Rahami, un tanar american de origine afgana in varsta de 28 de ani, considerat principalul suspect in cazul exploziei de sambata seara de la New York, soldata cu 29 de raniti, a fost prins de politia din New Jersey. Rahami a fost prins de politia din Linden, New Jersey, dupa un schimb de focuri cu oamenii legii, la aproximativ 20 de mile de New York, anunta Reuters. Rahami a fost ranit in timpul schimbului de focuri cu politistii, scrie AFP.

Ahmad Khan Rahami este rezident in New Jersey, stat vecin cu New York.

Purtatorul de cuvant al politiei din New York, J. Peter Donald, publicase luni pe Twitter o fotografie a suspectului. Primarul orasului, Bill De Blasio, a declarat la CNN ca barbatul ar putea fi "inarmat si periculos".

Sambata seara, o bomba artizanala a explodat la New York, ranind 29 de oameni in cartierul Chelsea. Un alt dispozitiv a fost gasit in apropiere, dar nu a explodat.

In Minnesota (nord), un barbat a ranit sambata seara 9 persoane, cu o arma alba, intr-un centru comercial, inainte de a fi ucis, intr-un atac revendicat a doua zi de gruparea terorista Stat Islamic.

Tot sambata, o bomba a explodat in New Jersey pe traseu unei curse de alergare, fara a rani insa nicio persoana, dupa ce startul a fost amanat. Alte trei bombe artizanale au fost gasite in acest loc, fara a exploda insa niciuna.

Politia a gasit duminica seara alte cateva dispozitive explozive artizanale, dintre care unul s-a declansat in timpul unei tentative de dezamorsare, la New Jersey (est), in apropiere de New York.

Hotnews.ro