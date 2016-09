ALERTĂ! Avem doua amenintari foarte grave de maladii la porcine si bovine

Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, a declarat ca Romania se confrunta in prezent cu doua amenintari foarte grave in ceea ce priveste posibilitatea patrunderii din tarile vecine a unor maladii la porcine si bovine, boli ce ar produce o adevarata catastrofa economica in tara noastra.

"La nord, in Ucraina, avem pesta porcina africana prezenta si in alte state membre in care a fost aceasta pesta s-au inregistrat daune de sute de milioane de euro, deci ar fi o catastrofa economica patrunderea acestei maladii in Romania si, respectiv, in Ungaria. La sud avem dermatoza nodulara bovina, care, discutam cu doamna ministru din Bulgaria, in urma vaccinului se pare ca a fost stabilizata, dar trebuie sa ne asiguram ca nu patrunde si in cele doua state, in Romania si Ungaria", a precizat Achim Irimescu.

Achim Irimescu a adaugat ca in 8-9 septembrie va fi o reuniune la Sofia, cu participarea ministrilor din zona si a comisarului european pentru sanatate, Vytenis Andriukaitis, in care se vor discuta masurile de preintampinare a acestor maladii.

