Alertă de urgență, trimisă la toate telefoanele din New York după explozia din Chelsea

O alertă de urgență a fost trimisă pe toate telefoanele din New York, avertizând cetățenii să fie atenți la un bărbat, căutat de autoritățile newyorkeze, care este principalul suspect implicat în explozia din Chelsea, din acest weekend, potrivit Mashable.com.

Prin aceste alerte, care sunt direcționate geografic, newyorkezii au fost informați că Ahmad Khan Rahmi, în vârstă de 28 de ani, este urmărit de autoritățile americane. Bărbatul este căutat pentru producerea mai multor incidente, inclusiv două explozii, în New York și New Jersey, ce au avut loc în weekend. În urma exploziilor, 29 de persoane au fost rănite.

De asemenea, regiunea a fost în stare de alertă de la producerea exploziei din Chelesea, care i-a fost atribuită de către autorități lui Rahmi. În urma exploziei, un alt dispozitiv a fost descoperit la câteva blocuri distanță. Acesta avea în componența sa un dispozitiv improvizat, și conform relatărilor, a fost făcută dintr-o oală sub presiune.

Autoritățile americane cred că exploziile și incidentele din New York și New Jersey, inclusiv abandonarea a cinci bombe într-un rucsac din apropiere de gara din orașul Elizabeth, sunt legate între ele, iar guvernatorul New Yorkului, Andrew Cuomo, a anunțat că nu exclude o legătură externă.

De altfel, polițiștii au făcut publică imaginea cu Ahmad Khan Rahmi , cerând publicului să informeze autorităţile dacă îl observă. De asemenea, raiduri ale poliției au loc în New Jersey pentru a-l căuta pe cetățeanul afgan.

