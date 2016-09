Alertă în Targu Mures. Viespi gigant atacă tot mai des

Autoritatile din Targu Mures au intrat in alerta si au solicitat Ocolului Silvic, administratorul fondului forestier, sa ia urgent masurile necesare, dupa ce viespi gigant cunoscute sub denumirea de barzauni au atacat-o recent pe maratonista Daniela Cirlan in zona padurii Platoul Cornesti. Sportiva, participanta la Jocurile Olimpice de la Rio a fost atacata de insecte in timpul unui semimaraton si a ajuns la spital din cauza intepaturilor.

'Zona unde au fost semnalate viespile este la aproximativ 10 kilometri distanta de zona de agrement a Platoului Cornesti, in padure (zona cunoscuta sub denumirea de Terebics-Cinege). Proprietarul padurii respective este municipiul Targu Mures, insa aceasta este sub administrarea Ocolului Silvic Targu Mures, care a fost instiintat cu privire la aceasta situatie, pentru a fi luate masurile care se impun. In perimetrul amintit au fost montate placute de avertizare, insa sportivii care isi desfasoara antrenamentele in zona sunt rugati sa intrerupa o perioada de timp activitatile, pentru prevenirea incidentelor', a informat purtatorul de cuvant al Primariei Targu Mures, Cosmina Pascan.

Ea a subliniat ca parintii nu trebuie sa isi faca griji in privinta sigurantei copiilor lor, intrucat in zona de agrement a Platoului Cornesti - spatiile de joaca, pista amenajata cu tartan, respectiv Gradina Zoologica - este sigura si ca aici periodic sunt efectuate activitati de dezinsectie.

Seful Directiei Silvice Mures, Ilie Covrig, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ca la sesizarea Primariei Targu Mures angajatii Ocolului Silvic se vor deplasa in zona pentru a evalua situatia, intrucat exista posibilitatea ca viespile sa aiba cuibul intr-o zona aflata in afara padurii, fiind o specie care prefera lemnul de esenta moale.

Covrig a sustinut ca pe traseul indicat de municipalitate exista intr-adevar cateva gramezi de lemn uscat, intrat in putrefactie, care nu au putut fi indepartate in urma opozitiei unor ONG-uri de mediu, iar acestea ar putea adaposti cuiburi de viespi.