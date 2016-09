Altă campanie, alte inepţii

Televiziunile oligarhului induc consecvent (şi, de regulă, contondent!) o anumită idee - că „ai noştri” sunt chintesenţă de calităţi, sănătate curată etc. -, posturile celelalte (Jurnal TV mai ales - tribună a Platformei şi, mutatis mutandis, a altor oligarhi, Victor şi Viorel Ţopa, refugiaţi în Germania), ceva, evident, diametral opus. Maniheita e netă, fără zone de tranziţie, fără semitonuri. Dacă ai şterge particularităţile de inflexiune şi de vocabular (ceea ce, tehnic, n-ar fi cu neputinţă) şi ai pune pe toţi - prezidenţiabili, analişti, moderatori - una şi aceeaşi mască, omogenizându-le chipurile şi aşa spălăcite, te-ar frapa amploarea mentală a acestei polarizări. Efectul fatal e suprimarea nuanţelor de orice fel şi un grotesc stil tranzitiv. Înţeleg raţiunile de persuadare, dar toporul nu e totuşi o unealtă bună să conturezi idei.

Am citit nu demult un articol bun ca punct utopic de plecare, dar grosier pe măsură ce-şi face eşafodajul. E din Timpul, semnat de Pavel Păduraru, vocea mai conturată a publicaţiei (anodinul stilistic în presa de la noi e, aproape fără excepţii, un pandant al societăţii din fundal; dar să nu mă abat). Un bovarism etern: aderarea la UE prin unirea cu România. Teza e la fel de simplă cum o rezum eu acum (în firească circumstanţă atenuantă, totuşi): pentru că UE nu se mai extinde, ne putem băga acolo, unindu-ne cu ţara-mamă; ar fi singura şansă a Moldovei în actuala conjunctură istorică: „România este singura noastră cărăruşă spre familia europeană, la care jinduim cu toţii”. O pagină mai încolo, într-un interviu făcut, cu siguranţă, în laboratoarele partidului, pentru că este impecabil ca dicţiune (performanţă pe care clovnul coaliţiei n-o va atinge niciodată, asta ca să bifăm singura certitudine a etapei), Ghimpu, prezidenţiabilul liberalilor, spune cam acelaşi lucru: ajungem în Europa numai unindu-te cu România. E o nadă, bineînţeles, deşi nu prea văd cine ar mai putea să pună botul în afară de bovaricii clinici - electoratul unui partid cu teribila neşansă a liderilor duşi tot mai vizibili cu pluta. Să spunem însă că e preparativ de uz intern, chit că se flutură sub reflectoare şi stă la discreţia oricui poate accesa. Şi totuşi, în sine, ideea merita examinată măcar cu un ochi, fiindcă de patetisme gogonate ne-am săturat ca de hrean. Înainte (ideea a făcut furori cam pe toate pârtiile mediatice), ne uneam cu România, aderând la Uniunea Europeană. Acum când a devenit cert până şi pentru clientela ospiciilor că am pus-o cam definitiv de mămăligă în acest sens (Băsescu era mai generos: dădea 30 de ani pentru aşezarea apelor şi reprogramarea eforturilor), macazul s-a shimbat şi Europa e termenul pe care cade acceptul. În sensul ăsta, cum fantazează Timpul, până şi Dodon - care ne sperie acum cu „jandarmul român” şi pierderea identităţii, plus încă o grămadă de alte flegme pe care procuratura şi cine mai e cazul să se autosesizeze le poartă cu demnitate -, ar putea deveni unionist. Unionismul fiind, vezi bine, de-acum înainte o soluţie pragmatică, de care ar fi conştientă toată lumea. Dau citatul şi mă întreb de unde atâta siguranţă beton: „Adevărul că singura şansă a noastră de a adera la UE este Unirea cu România este conştientizat cu siguranţă de toată clasa politică moldovenească, inclusiv de către tovarăşul Dodon”.

Ce mă enervează pe mine, unul, aici e perspectiva suficientă din care se răsuceşte „panseul” şi o nesimţire complet scoasă din ecuaţie, ca şi cum nici n-ar exista şi, mai ales, ca şi cum condiţia de politician (ca şi aia de presar) te scuteşte de un minim tact. Nu pomeneşte nimeni de SUA, Rusia, chiar de aceeaşi UE, care ar trebui pentru început măcar consultată, şi de alţii de care depinde - nu? - destinul reconsiderărilor teritoriale. Cine îi îngăduie lui Ghimpu unirea în scop de accedere în UE? Asta pe de o parte. Că pe de alta (unde tot privim de ani buni) s-ar putea să ne rânjească mocnit o mare decepţie. De Bucureşti nu vrea să întrebe nimeni? Ca să nu mai pomenesc de butoiul de pulbere de la Tiraspol şi de alea, situate un pic mai departe - dar cu aceleaşi efect de prezenţă nemediată şi imperativă - de la Lugansk şi Doneţk. Nu scăpăm nici în campania asta de inepţii grandilocvente. Şi „debitul” tocmai s-a făcut.

Ghenadie Nicu este corespondentul "Ziarului de Iaşi” în Republica Moldova