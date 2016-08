Am pierdut o medalie la Rio?

Conform unei ştiri lansate de TVR, sportivul Gabriel Sâncrăian ar fi fost depistat pozitiv la Jocurile Olimpice, unde a câştigat medalia de bronz la categoria 85 de kilograme. Gabriel Sîncrăian a câştigat în noaptea de 12 spre 13 august medalia de bronz a categoriei 85 de kilograme la Jocurile Olimpice de la Rio. Românul a avut atunci un total de 390 de kilograme, la fel ca Denis Ulanov (Kazahstan). Kazahul s-a clasat pe locul 4 deoarece Sîncrăian avea o greutate corporală mai mică decât el. COSR riscă o amendă de 100.000 de euro din partea Comitetului Internaţional Olimpic. În 2013, Gabriel Sîncrăian a fost depistat pozitiv cu stanozolol şi a fost suspendat doi ani. În cazul în care informaţia se va adeveri,

În timpul Jocurilor Olimpice de la Rio de Janeiro, antrenorul lotului de haltere al Germaniei, Oliver Caruso, a acuzat mai multe ţări est-europene, printre care şi România, că ar fi recurs la dopajul sistematic al halterofililor lor, iar autorităţile au închis ochii. Din cele cinci medalii obtinute la Rio, România va rămâne doar cu patru: aur - echipa feminină de spadă, argint - Florin Mergea si Horia Tecau (tenis), bronz - echipajul feminin de canotaj 8 ^1 si Albert Saritov (lupte libere, categoria 97 kilograme).

Directorul CSM Bistriţa, unde este legitimat halterofilul Gabriel Sâncrăian, a declarat, pentru News.ro, că nu s-a primit vreo informare oficială privind situaţia sportivului: ”Acum nici o jumătate de oră am vorbit în Australia cu preşedintele FR Haltere, Nicu Vlad, care mi-a spus că nu are cunoştinţă şi nu s-a primit nimic oficial în privinţa lui Gabriel.. Eu nu pot spune că e albă sau neagră, că sportivul e dopat, dacă nu există dovezi şi informări oficiale. S-a cerut şi proba B, vom vedea ce urmează, am vorbit şi cu preşedintele Nicu Vlad despre a merge la Curtea de Apel de la Lausanne dacă nu apare nicio substanţă”, a declarat directorul CSM Bistriţa, Adrian Moldovan. De asemenea, ştirea prvitoare la dopajul lui Sâncrăian nu apare pe pagina de ştiri a Federaţiei Internaţionale de haltere , www.iwf. net

Prea puţin epitestosteron!

Mai târziu, Ovidiu Fătu, antrenorul lui Sâncrăian, a declarat pentru News.ro că sportivului i s-ar fi descoperit valori ”prea mici” de epitestosteron la testarea făcută imediat după câştigarea medaliei şi la o săptămână de la sosirea acasă i s-a cerut acordul pentru testarea probei B de urină. ”Imediat după ce a câştigat medalia, Sâncrăian a fost dus la testarea antidoping, i s-au luat probele de urină A şi B. În 48 de ore trebuia să i se dea rezultatul, nu am primit nimic, a plecat acasă. Apoi, Gabriel mi-a povestit că a fost anunţat, în 19 august, de un şef al delegaţiei României, că ar fi vorba de nivelul de epitestosteron, că ar fi fost prea mic, adică să zic el avea vreo 2, iar normal ar fi de 3,2-3,3 unităţi. că nu se ştie în prezent nici de ce creşte, nici de ce scade acest epitestosteron. Gabriel a slăbit peste 8 kilograme pentru Rio, nu ştiu dacă şi asta are vreo importanţă”, a povestit pentru News.ro, antrenorul lotului olimpic de haltere, Ovidiu Fătu. Gabriel Sâncrăian a declarat pentru News.ro că nu a primit nicio informare oficială privind un test doping pozitiv: ”Am primit doar un telefon că ar fi ceva probleme cu proba A, pe care l-am făcut imediat după concurs, şi apoi mi s-a cerut şi acordul pentru proba B. Eu ştiu că un rezultat pozitiv la test doping trebuia să-l primesc în 48 de ore, or eu am mai stat la Rio încă cinci zile şi nimeni nu a spus nimic. Am înţeles că la mine ar fi vorba de nişte valori la epistestosteron, care ştiu doar atât că se găseşte în corp. Nu vine din medicamente sau substanţe pe care le iei”, a declarat Gabriel Sâncrăian pentru News.ro.