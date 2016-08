Ambasadorul SUA la Chisinau: Republica Moldova nu este Romania, ci trebuie sa ramana un stat suveran si independent

"Alaturarea Romaniei de exemplu, ca o cale de a intra in UE sau pentru orice alt motiv, nu este o alegere practica si nu este o alegere care va face lucrurile mai bune aici in Moldova", a afirmat diplomatul american, pledand pentru o cooperare mai buna intre clasa politica de la Chisinau si populatie, care sa se bucure astfel de o tara mai buna.

El a indemnat, insa, tara sa urmeze in continuare o cale europeana: "Moldova nu este Romania, Moldova isi are propria sa istorie si propriile sale provocari, printre care este faptul ca Moldova este o tara multietnica cu oameni care vorbesc limbi diferite si desigur, mai este si problema transnistreana, care nici macar nu este sub controlul Guvernului central, dar care are nevoie de un statut special, dar un statut special in cadrul Republicii Moldova."

Diplomatul american mai spune ca potentialul in Republica Moldova este "foarte mare", iar poporul R. Moldova este "calificat si harnic": "Este regretabil ca atat de multi cetateni au plecat din Moldova de la independenta ei, nereusind sa gaseasca un loc de munca sau sa vada un viitor pentru ei aici. Cred ca este foarte important sa se incerce sa faca lucrurile mai bune aici, pentru ca cel putin o parte din cei plecati sa fie atrasi inapoi pentru a contribui."

Republica Moldova a sarbatorit sambata 25 de ani de la declararea independentei fata de Moscova.