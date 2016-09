Angelina Jolie i-a cerut divortul lui Brad Pitt. Actrita il acuza de consum de droguri

Actrita americana Angelina Jolie a depus actele prin care solicita divortul de sotul ei, actorul Brad Pitt, dupa doi ani de la casatorie si 12 ani petrecuti impreuna. Printre motivele pentru care actrita ii cere divortul ar fi faptul ca Brad Pitt a inceput sa consume marijuana din ce in ce mai des, sa bea si sa fie predispus la violenta, scrie site-ul TMZ.

Angelina Jolie a cerut custodia celor sase copii si a solicitat judecatorului sa-i permita lui Brad Pitt sa-i viziteze, potrivit TMZ. Ea nu a cerut pensie alimentara din partea sotului ei.

"Ea nu doreste ca Brad sa aiba custodia fizica impartita" a copiilor, ci doar "custodia legala partajata", potrivit aceleiasi surse TMZ.

Cei doi sunt parintii a sase copii, dintre care trei biologici si trei adoptati, din Asia si Etiopia.

Potrivit TMZ, divortul nu ar fi cauzat de o a treia persoana, ci de faptul ca actrita nu este multumita de felul in care sotul sau interactiona cu copiii, actrita temandu-se ca sotul ei nu isi poate controla furia.

Jolie "dateaza separarea 15 septembrie 2016" in documentele prin care cere divortul, adauga TMZ.

Brad Pitt si Angelina Jolie au filmat impreuna 'Mr. and Mrs Smith', lansat in 2005. Dupa filmare, actorul a divortat de Jennifer Aniston, cu care se casatorise in 2000, si i s-a alaturat actritei Angelina Jolie.

Brad si Angelina s-au casatorit in 2014, dar sunt impreuna din anul 2004.