Antena 3, executată silit. Mircea Badea a pierdut un proces

Fostul presedinte al Agentiei Nationale de Integritate, Horia Georgescu, a demarat la Judecatoria sector 1 procedurile de executare silita a Antenei 3, dupa ce a castigat definitiv un proces cu Mircea Badea. Potrivit documentelor obtinute de HotNews.ro , judecatoria a admis la jumatatea lunii august cererea si a incuviintat exectuarea silita a Antenei 3, care trebuie sa-i plateasca 2000 de euro fostului sef ANI. Acuzat ca a facut afirmatii defaimatoare si jignitoare in cadrul emisiunii "In gura presei", Badea a pierdut definitiv in iunie procesul cu Georgescu.

Horia Georgescu a cerut despagubiri in instanta dupa ce Mircea Badea, realizatorul emisiunii "In gura presei" a folosit la adresa sa apelative precum "ochelarica", "giumbix", "onanist", "penibil" si "sluga basista". In cererea de chemare in judecata, Horia Georgescu a cerut daune de la Mircea Badea si SC Antena 3 in cuantum de 40.000 de euro pentru atingeri aduse drepturilor la onoare, demnitate, reputatie, imagine si viata privata.

In decembrie 2014, in faza apelului, Tribunalului Bucuresti a redus suma pe care o au de platit Mircea Badea si Antena 3 la 2.000 de euro si a mentinut decizia Judecatoriei ca sentinta sa fie citita in emisiunea "In gura presei". Hotararea a fost atacata cu recurs, iar in iunie 2016, Curtea de Apel Bucuresti a respins recursurile intentate, ramanand valabila decizia luata la Tribunalul Bucuresti.

Nu este primul proces pierdut definitiv de Antena 3, in urma caruia a trebuit sa plateasca despagubiri. Postul de televizine i-a platit fostului sef al Consiliului Superior al Magistraturii, Oana Schmidt Haineala 10.000 de euro dupa ce in aprilie 2015 a pierdut definitiv un proces. Antena 3 a mai pierdut procese cu sefa DNA, Laura Corduta Kovesi si cu fostul sef al Casei Nationale de Asiguri de Sanatate, Mihai Duta, insa deciziile nu sunt definitive.