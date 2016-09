Anul lui Angie

Jucătoarea germană Angelique Kerber (28 de ani) a câştigat, sâmbătă, al doilea turneul de Grand Slam din carieră, US Open, după ce în ianuarie obţinuse victoria la Australian Open după o finală cu Serena Williams. De data aceasta, învinsa nemţoaicei în finală s-a numit Karolina Pliskova (11 WTA), scorul fiind 6-3, 4-6, 6-4 după două ore şi şapte minute. Învinsă sever de Pliskova în recenta finală de la New Haven, Kerber părea că-şi va lua o revanşă consistentă. Însă jucătoarea cehă a revenit în setul doi şi a avut un break în faţă în setul decisiv. Angelique nu a coborât steagul. Game-ul prin care germana a egalat situaţia a fost fatal pentru Karolina, care în ultimele două jocuri a evoluat derizoriu, nereuşind să câştige niciun punct. Victoria în finala de la Flushing Meadows coincide pentru Angelique Kerber cu urcarea pe primul loc în clasamentul WTA, detronând-o pe americanca Serena Williams. "Este extraordinar, am câştigat al doilea Grand Slam şi este cel mai bun an din carieră. Pentru mine, totul a început aici în 2011 (n.r. - când a ajuns în semifinale fiind pe locul 92 WTA). Şi acum, cinci ani mai târziu, stau cu trofeul. Toate visurile mi s-au împlinit anul acesta", a declarat Kerber, potrivit site-ului WTA. Kerber s-a plâns de presiunea la care a fost supusă pe parcursul US Open cu privire la posibilitatea de a o detrona pe Serena Williams de pe primul loc al ierarhiei jucătoarelor profesioniste de tenis după 186 de săptămâni. "Este incredibil ce mi s-a întâmplat în aceste două săptămâni. Am avut de suportat o presiune. Toată lumea mă întreba de locul 1 WTA de când am venit aici. De asemenea, a fost dficil să joc finala ştiind că adversara m-a învins cu 2-3 săptămâni în urmă. Dar mi-am spus că trebuie să fac totul pe teren pentru a câştiga meciul împotriva Karolinei", a adăugat germana. În urma rezultatului finalei de la Flushing Meadows, Simona Halep îşi va păstra locul 5 WTA, iar Pliskova, care a jucat prima finală a unui Grand Slam, va urca pe locul 6 WTA.

* Finala masculină s-a desfăşurat în cursul nopţii trecute între liderul mondial, sârbul Novak Djokovic şi elveţianul Stanislas Wawrinka (3 ATP). Djokovic a trecut în semifinale de francezul Gaël Monfils, scor 6-3, 6-2, 3-6, 6-2, pentru a juca în cea de-a 21-a finală de Grand Slam, pentru un al 13-lea titlu. Wawrinka l-a învins pe japonezul Kei Nishikori, scor 4-6, 7-5, 6-4, 6-2.

* Perechea Jamie Murray/Bruno Soares (Marea Britanie/Brazilia) a câştigat, sâmbătă, proba de dublu, acesta fiind al doilea succes pentru ei într-un turneu de Grand Slam. Murray şi Soares au învins, în finală, cu scorul de 6-2, 6-3, după o oră şi 18 minute, cuplul spaniol Pablo Carreño /Guillermo Garcia. Jamie Murray şi Bruno Soares s-au mai impus în acest an la Australian Open. Ultima pereche care a câştigat două turnee de Grand Slam într-un an a fost cea a gemenilor americani Bob şi Mike Bryan, în 2013.

* Perechea Laura Siegemund/Mate Pavic (Germania/Croaţia) a câştigat proba de dublu mixt de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, la doar câteva zile după ce cei doi s-au cunoscut. Siegemund şi Pavic au învins, în finală, cu scorul de 6-4, 6-4, după o oră şi 13 minute, de cuplul american Coco Vandeweghe/Rajeev Ram (nr.7)., cap de serie numărul 7. Conform L'Equipe, cu două săptămâni înainte de începerea turneului de la New York, Siegemund nu ştia dacă va putea participa la competiţie din cauza unei accidentări. Jucătoarea germană a decis să se înscrie pe ultima sută de metri, iar singurul jucător disponibil pentru proba de dublu mixt era croatul Pavic. "Nu ne ştiam înainte, nu auzisem de el.Şi nici el nu cred că auzise de mine", a declarat Siegemund pentru postul german SWF.

* Perechea Bethanie Mattek-Sands/Lucie Safarova (SUA/Cehia), cap de serie numărul 12, a câştigat proba feminină de tenis de la US Open. Cele două au trecut în finală de sportivele franceze Caroline Garcia/Kristina Mladenovic, principalele favorite, scor 2-6, 7-6, 6-4. Partida a durat două ore şi şase minute.

Bethanie Mattek-Sands şi Lucie Safarova au mai câştigat împreună două titluri de Grand Slam, Australian Open şi Roland Garros în 2015.

Schimbul de mâine, prin turnee ITF

* Laura Andrei a pierdut finala turneului ITF de la Praga, dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Ea a fost învinsă, în ultimul act al competiţiei, cu scorul de 2-6, 7-6, 2-6, după două ore şi opt minute, de Magdalena Pantuckova (Cehia), cap de serie numărul unu. * Ioana Roşca, principala favorită a competiţiei, a pierdut finala turneului ITF de la Ponta Delgada (Portugalia), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Ea a fost învinsă cu 3-6, 6-4, 3-6, după două ore şi 16 minute, de Alba Carrillo(Spania), cap de serie numărul 6. În schimb, Ioana a câştigat turneul la dublu, împreună cu portugheza Ines Murta. În finală: 2-6, 6-4, 11-9 cu Katharina Hering/Andrea Ka (Germania/Cambodgia), cuplu favorit nr. 2 * Irina Bara (320 WTA) a fost eliminată în semifinalele turneului ITF de la Sofia, dotat cu premii în valoare totală de 25.000 de dolari de sportiva rusă Viktoria Kamenskaia (268), scor 6-7, 3-6. Meciul a durat două ore şi nouă minute. *Alexandra Cadanţu, locul 261 WTA, a ratat, sâmbătă, calificarea în finala turneului ITF de la Budapesta, dotat cu premii în valoare totală de 50.000 de dolari, fiind învinsă (2-6, 2-6) de Irina Hromaceva (Rusia, 118).