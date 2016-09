APEL UMANITAR Este nevoie de sânge pentru bolnavii oncologici

Specialiştii invită populaţia să contribuie la salvarea bolnavilor care au nevoie de intervenţii chirurgicale, dar care nu pot fi operaţi pentru că IRO nu are suficient sânge. „Nevoia de sânge este o problemă cunoscută în sistem pentru care fiecare medic, fiecare spital, caută soluţii. Noi apelăm la rudele bolnavilor, le dăm câte un fluturaş şi îi îndemnăm să meargă să doneze la centrul de transfuzii. Avem intervenţii chirurgicale care se amână pentru că nu se poate intra în sală fără o rezervă de sânge”, a precizat ec. Mirela Grosu, manager IRO.

Conducerea IRO a arătat că medicii curanţi ai bolnavilor analizează fiecare caz care urmează să fie operat şi că, în funcţie de necesarul de sânge, solicită rudelor să caute donatori în Iaşi sau în judeţele din care provin. Potrivit conducerii Centrului Regional de Transfuzii Iaşi, pentru a asigura nevoile spitalelor, în centru ar trebui să se înregistreze zilnic câte 70-80 de donatori care să poată dona sânge. „Săptămâna trecută, de miercuri spre final au fost mai mulţi donatori. Noi am transmis IRO unităţi pentru fiecare grupă, poate a fost o problemă cu 0 pozitiv pentru că am direcţionat mai multe la Pediatrie, pentru cazul cu fetiţa cu picioarele strivite. Astăzi însă iar am avut mai puţini donatori”, a arătat Alina Pleşu, medic de laborator la CRTS.