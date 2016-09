Aplicația Yahoo Messenger, varianta veche pentru desktop, nu mai este funcțională de la 1 septembrie 2016. Aplicația lansată în urmă cu 18 ani nu a dispărut de tot, doar a fost modificată. Noua versiune de Yahoo Messenger permite doar trimiterea mesajelor și a pozelor, dar nu și a documentelor, așa cum era la vechea aplicație.

“Noul program are o interfață complet diferită față de orice altă creație Yahoo pe care ați experimentat-o vreodată. Câteva funcții în special, merită toată atenția. Lista include posibilitatea ștergeii mesajelor gata trimise, o funcție ideală pentru momentele în care ați scris un text la nervi sau ați făcut o greșeală de ortografie. Puteți căuta rapid și trimite reacții sub formă de GIF-uri folosind Slack. Mai este inclusă posibilitatea de a da like la postări și de a trimite rapid seturi stufoase de fotografii doar prin tragerea lor din Finder sau File Explorer în fereastra de chat”.

b1.ro